1 órája
Schobert Lara exe beköszönt, kikapott a Videoton
Szoros mérkőzésen 1-0-ra kikapott a Videoton FC Fehérvár a Karcagi SE vendégeként a labdarúgó NB II 6. fordulójában. A székesfehérváriak végzetét Schobert Lara exbarátja, Szekszárdi Tamás jelentette.
Nagy önbizalommal utazhatott a válogatott szünet előtti utolsó bajnoki mérkőzésére a Videoton FC Fehérvár, amely a Karcagi SE vendégeként lépett pályára augusztus 31-én késő délután. Boér Gábornak ezúttal sem volt könnyű feladata főleg, hogy Nagy Gergely a kezdősípszó előtti percekben megsérült, így Kemenes Botondnak kellett beugrania a kapuba. Az ellenfélnél pályára lépett Schobert Lara exbarátja, Szekszárdi Tamás is.
Igazi futball láz uralkodott Karcagon, mintegy 860 néző látogatott ki a Ligeti úti Sport- és Szabadidőközpontba, ahova nagyjából 100-120 székesfehérvári szurkoló is elutazott. A Videoton már a harmadik percben nagy helyzetet alakított ki, azonban Engedi Márk bravúrral hárított, akárcsak Kemenes nyolc perccel később Pap Zsolt szabadrúgásánál. A folytatásban a mezőnyben zajlott leginkább a játék, amely egyáltalán nem volt közönségszórakoztató. A 32. percben ismét Pap volt veszélyes a Vidi kapujára, azonban Kemenes ezúttal is résen volt, a félidő hátralevő részében pedig már nem született gól, 0-0.
A fordulás után rögtön érkezett a pályára a Videoton frissen, Zalaegerszegről igazolt támadója, Németh Dániel, aki életerős löketet küldött a kapura, azonban nem volt elég pontos. A játék ezután egyáltalán nem volt szép, a székesfehérváriak és a karcagiak is kevés futballra emlékeztető momentumot mutattak be, azonban a 76. percben megtört a jég. Schobert Lara exbarátja, Szekszárdi Tamás volt jókor jó helyen, Szakács Levente lövésébe beletette a lábát, így a kapuban kötött ki a labda, 1-0. A hajrában Boér Gábor fiai nem tudtak felpörögni, ráadásul Shedrach Kaye révén kis híján eldőlt az összecsapás, de Kemenes óriásit védett lábbal.
A hátralévő időben újabb gól már nem született, így 1-0-s karcagi győzelemmel zárult az összecsapás. A Videoton FC Fehérvár így nehéz helyzetben várhatja a válogatott szünet utáni folytatást a MOL Magyar Kupában a Szentlőrinc ellen.
Labdarúgó NB II, 6. forduló
Karcagi SE–Videoton FC Fehérvár 1-0 (0-0)
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezeti: Szigetvári Márk (László István Sándor, Vrbovszki Pál)
Karcag: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Pap Zs. (Győri Á., 90+1.), Fábián – Szűcs K. – Girsik Á., Györgye (Bodor, 80.), László D. (Kaye, 71.) – Kohut (Szakács – a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila
Videoton: Kemenes – Kovács K. (Bobál, 78.), Spandler, Murka, Horváth T. – Kocsis G. (Bedi, 78.), Bedi, Ominger G. (Dékei, 57.), Varga R. – Bertók (Kecskés, 57.), Tóth L. (Németh D. – a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Szekszárdi (76.).