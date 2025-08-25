Megható üzenet Korda Györgytől

Augusztus 13-án érkezett a hír, hogy Demjén Ferenc otthonában balesetet szenvedett, és felső combcsonttörést szenvedett. Az énekest sürgősen meg kellett műteni, de szerencsére az operáció sikeresen lezajlott. A menedzsmentje a napokban közzétett közleményben számolt be arról, hogy Demjén állapota napról napra javul, és már a mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött. A bejelentés után a rajongók és a sztárvilág tagjai egyaránt szinte elárasztották szeretettel és jókívánságokkal Demjén Ferenc közösségi oldalát. Több ezer üzenet érkezett, köztük olyan elismert művészektől is, mint Korda György és Balázs Klári - írja borsonline.

Korda György és Balázs Klári meghatóan üzenetek Demjén Ferencnek

Forrás: Bors (archív)

Korda György és Balázs Klári az elsők közt üzentek

A szeretetteljes kommentek közül különösen nagy figyelmet kapott Korda György és felesége, Balázs Klári bejegyzése. Az énekesházaspár így írt Rózsihoz:

Jobbulást és sok erőt kívánunk a mielőbbi felépüléshez! Sokat gondolunk Rád! Barátsággal: Klári és Gyuri.

Ez a rövid, de annál szívhez szólóbb üzenet tökéletesen tükrözi a magyar zenészvilág összetartását. Korda György és Balázs Klári mindig is kiemelkedően támogató kapcsolatot ápoltak kollégáikkal, és most sem volt ez másképp: az elsők között reagáltak, amikor kiderült, hogy Demjén Ferenc műtétre szorult.

A Bors cikkéből kiderül az is, hogy milyen megható üzenetek érkeztek még a sztárvilágból Demjén Ferencnek.

Gyász árnyékában – Elhunyt Korda György felesége

Alig néhány hete érkezett a szomorú hír, hogy Korda György első felesége, Kovács Ibolya, 91 éves korában elhunyt. Az operett-énekesnővel hivatalosan több mint húsz évig voltak házasok, és bár kapcsolatuk röviddel a házasságkötés után megszakadt, hivatalosan sosem váltak el. Korda György mindig szeretettel és tisztelettel emlékezett egykori feleségére, így a gyász most különösen nehéz időszakot jelentett számára.