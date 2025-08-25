augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szeretet gyógyító ereje!

3 órája

Megható üzenet Korda Györgytől

Címkék#baleset#Korda György#Demjén Ferencnek#Balázs Klári

Sztárok üzentek Demjén Ferencnek a balesete után, a kommentszekciót elárasztották a meghatóbbnál megható üzenetek. Többek között Korda György és Balázs Klári is jobbulást kívántak!

Feol.hu

Augusztus 13-án érkezett a hír, hogy Demjén Ferenc otthonában balesetet szenvedett, és felső combcsonttörést szenvedett. Az énekest sürgősen meg kellett műteni, de szerencsére az operáció sikeresen lezajlott. A menedzsmentje a napokban közzétett közleményben számolt be arról, hogy Demjén állapota napról napra javul, és már a mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött. A bejelentés után a rajongók és a sztárvilág tagjai egyaránt szinte elárasztották szeretettel és jókívánságokkal Demjén Ferenc közösségi oldalát. Több ezer üzenet érkezett, köztük olyan elismert művészektől is, mint Korda György és Balázs Klári - írja borsonline. 

Korda György és Balázs Klári
Korda György és Balázs Klári meghatóan üzenetek Demjén Ferencnek 
Forrás: Bors (archív)

Korda György és Balázs Klári az elsők közt üzentek

A szeretetteljes kommentek közül különösen nagy figyelmet kapott Korda György és felesége, Balázs Klári bejegyzése. Az énekesházaspár így írt Rózsihoz:

Jobbulást és sok erőt kívánunk a mielőbbi felépüléshez! Sokat gondolunk Rád! Barátsággal: Klári és Gyuri.

Ez a rövid, de annál szívhez szólóbb üzenet tökéletesen tükrözi a magyar zenészvilág összetartását. Korda György és Balázs Klári mindig is kiemelkedően támogató kapcsolatot ápoltak kollégáikkal, és most sem volt ez másképp: az elsők között reagáltak, amikor kiderült, hogy Demjén Ferenc műtétre szorult.

A Bors cikkéből kiderül az is, hogy milyen megható üzenetek érkeztek még a sztárvilágból Demjén Ferencnek. 

Gyász árnyékában – Elhunyt Korda György felesége 

Alig néhány hete érkezett a szomorú hír, hogy Korda György első felesége, Kovács Ibolya, 91 éves korában elhunyt. Az operett-énekesnővel hivatalosan több mint húsz évig voltak házasok, és bár kapcsolatuk röviddel a házasságkötés után megszakadt, hivatalosan sosem váltak el. Korda György mindig szeretettel és tisztelettel emlékezett egykori feleségére, így a gyász most különösen nehéz időszakot jelentett számára.

A művésznő halála után nem csoda, hogy Korda György még inkább átérzi a betegséggel, balesettel járó kiszolgáltatottságot, és szívből jövő jókívánságai Demjén Ferenc felé most még mélyebb jelentőséggel bírnak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu