A népszerű énekes-táncos dögös fotói mögött mély üzenetek rejtőznek
A sokoldalú énekes és táncos, nemrég ünnepelte 36. születésnapját, ami egyben egy új, izgalmas időszak kezdetét is jelenti számára. A Fejér vármegyében is gyakran megforduló Klajkó Szandra elmondása szerint, a 36-os szám spirituális értelemben is különleges, hiszen a 9-es misztériumába lépett, ami a mesteri szint elérését szimbolizálja mind a művészetében, mind a magánéletében.
Jelenet a videoklipből, amiből már sejthető a dal szenvedélyes és tüzes hangulata.
Fotó: Klajkó Betty
A születésnap apropóján készült, rendkívül művészi fotósorozat egy új videoklip előfutára, amelyet a Szandra & The Ghost-tal fognak kihozni ősszel. A Klajkó Betty, Szandra testvére által készített képek már sejtetik a dal szenvedélyes és tüzes hangulatát, ám a részletekkel kapcsolatban Klajkó Szandra azt mondta, legyen meglepetés.
A népszerű énekes-táncos hangsúlyozta, hogy a fotók művészi jellegűek, amelyek mögött mély üzenetek húzódnak. Egyúttal arra kérte a férfiakat mellőzzék a táncoslányaira irányuló sértő megjegyzéseket: „Ők nem tárgyak, hanem csinos lányok, akik tánctudásukkal a show-t hozzák el a színpadra. "
A születésnapi ünneplés részeként egy akusztikus LélekLazító meditációs estet is tartottak a napokban, ahol az árnyék és a fény témáját járták körbe.
– Dóka Attila gitárkíséretével két meditációt is levezényeltem és a közönség személyre szabott üzeneteket és léleklazító szövegeket is kapott. Az este nagy sikert aratott, az elmondások szerint minden üzenet "betalált". Ezúttal is köszönöm, hogy ennyien eljöttek és a kedves születésnapi üzeneteket is.
A művész elmondása szerint sok álma és bakancslistás helye van, és a belső hívásokat követve utazik. A születésnapja előtt annyi jelet kapott, hogy látogasson el a szombathelyi Ízisz Szentélybe, így a jeles napot egy spirituális kirándulással töltötte.
Követem a megérzéseim és áramlok
– mondta Klajkó Szandra, aki alig várja, hogy mit hoz számára a jövő.
A táncos-énekes egyébként csodálatos nyarat tudhat a háta mögött. Az egyik legkedvesebb emléke, amikor martonvásári táncosok gyűrűjében léphetett fel és adott telt házas koncertet a Budapest Parkban.