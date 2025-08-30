A népszerű énekes-táncos dögös fotói mögött mély üzenetek rejtőznek

​A születésnap apropóján készült, rendkívül művészi fotósorozat egy új videoklip előfutára, amelyet a Szandra & The Ghost-tal fognak kihozni ősszel. A Klajkó Betty, Szandra testvére által készített képek már sejtetik a dal szenvedélyes és tüzes hangulatát, ám a részletekkel kapcsolatban Klajkó Szandra azt mondta, legyen meglepetés.

Klajkó Szandra nagyon élvezte a forgatást és alig várja, hogy ősszel berobbanjon a klip.

Fotó: Klajkó Betty

A népszerű énekes-táncos hangsúlyozta, hogy a fotók művészi jellegűek, amelyek mögött mély üzenetek húzódnak. Egyúttal arra kérte a férfiakat mellőzzék a táncoslányaira irányuló sértő megjegyzéseket: „Ők nem tárgyak, hanem csinos lányok, akik tánctudásukkal a show-t hozzák el a színpadra. "

A születésnapi ünneplés részeként egy akusztikus LélekLazító meditációs estet is tartottak a napokban, ahol az árnyék és a fény témáját járták körbe.

– Dóka Attila gitárkíséretével két meditációt is levezényeltem és a közönség személyre szabott üzeneteket és léleklazító szövegeket is kapott. Az este nagy sikert aratott, az elmondások szerint minden üzenet "betalált". Ezúttal is köszönöm, hogy ennyien eljöttek és a kedves születésnapi üzeneteket is.

Dóka Attila gitárkíséretével ismé csodálatos estet varázsoltak

Fotó: Klajkó Betty

​A művész elmondása szerint sok álma és bakancslistás helye van, és a belső hívásokat követve utazik. A születésnapja előtt annyi jelet kapott, hogy látogasson el a szombathelyi Ízisz Szentélybe, így a jeles napot egy spirituális kirándulással töltötte.

Követem a megérzéseim és áramlok

– mondta Klajkó Szandra, aki alig várja, hogy mit hoz számára a jövő.

A táncos-énekes egyébként csodálatos nyarat tudhat a háta mögött. Az egyik legkedvesebb emléke, amikor martonvásári táncosok gyűrűjében léphetett fel és adott telt házas koncertet a Budapest Parkban.