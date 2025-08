Jákob Zoli megoldja, a te kívánságod is teljesíti!

Az elmúlt években amellett, hogy a TV2-n futó Nagy Ő-ben is szerepelt, valamint a Crystal Nails tulajdonosaként sikeressé vált, azzal is hírnevet szerzett magának Jákob Zoli, hogy több rászoruló, nehéz helyzetben lévő gyermek kívánságát teljesítette. Járt ebből kifolyólag már Sárbogárdon a tűz piros Ferrarijával, vagy éppen Martonvásáron, de volt, hogy egy sárosdi családnak segített. Arra is akadt példa, hogy különböző városok utcáin – köztük Székesfehérváron is – osztogatott PS5 játékkonzolt és Iphone telefont azoknak, akik követték őt. Most egy újabb kampányba kezd.

Jákob Zoli nemrég Sárbogárdon járt Budai Gergely Benettnél, akinek óriási élményt okozott

Forrás: A család

Jákob Zoli megoldja: teljesíti a kívánságod!

A népszerű milliárdos a hivatalos Facebook oldalán tett közzé egy videót, amelyben arra kéri a követőit, hogy írják meg kommentben a legnagyobb kívánságuk, és ha megoldható, akkor teljesíti azt. Mint mondja, legyen szó olyan dologról, ami az életben, az egészségben, a tanulmányokban nélkülözhetetlen, más esetleg meg tudja oldani, de az adott illető nem, azt most Jákob Zoli megoldja. Emellett a tárgyi kívánságok mellett nagy találkozásokra is gondolhatunk,

ha megoldható akkor hírességekkel, sportolókkal hozok össze nagy találkozókat

– mondja a videójában Jákob Zoli.

Az emberek java része a kommentek között már el is kezdte leírni a kívánságait, vannak azonban akik csak támogató hozzászólásokat írnak, és a kezdeményezést dicsérik.