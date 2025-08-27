A focipályáról a dobogóra: Hunor elvitte a show-t a világkiállításon is

​Ahogy a Paksi FC is büszkén megosztotta, Hunor, az alsószentiváni kuvaszkölyök a 2024/25-ös idényben a klub egyik legsikeresebb évadát támogatta: a csapat MOL Magyar Kupa-győztes és bajnoki bronzérmes lett. Bár már így is kabalaként a csapat és a szurkolók kedvencévé vált, most a ringben is bizonyított.

Takács Sára, Hunor gazdája büszke kutyájára.

Fotó: Dankó Zoli

​A fiatal Hunor élete első világkiállításán indult Helsinkiben, és azonnal a harmadik helyezést szerezte meg. A harminchárom nevezett kuvasz alkotta rendkívül erős mezőnyben a fiatal osztályban indult, ahol Galyna Kalinichenko FCI küllembíró bírálata alapján a „Kitűnő III.” minősítést érdemelte ki.

​Takács Sára, Hunor gazdája boldogan beszélt az eredményről