A Fejér vármegyei kuvasz letette a névjegyét

2 órája

A focipályáról a dobogóra: Hunor elvitte a show-t a világkiállításon is

​Le a kalappal! Hunor, a Paksi FC kabalaállata már a labdarúgópályán is igazi sikereket hozott a csapatnak, de most a kiemelkedő eredményeket egy teljesen más „pályán” ünnepelhette. A Fejér vármegyei kuvasz ezúttal a világkiállításon tette le a névjegyét, méghozzá nem is akárhogy.

Ezúttal a világ színpadán bizonyított Hunor, a Fejér vármegyei kuvaszkölyök.

Fotó: Dankó Zoli

​Ahogy a Paksi FC is büszkén megosztotta, Hunor, az alsószentiváni kuvaszkölyök a 2024/25-ös idényben a klub egyik legsikeresebb évadát támogatta: a csapat MOL Magyar Kupa-győztes és bajnoki bronzérmes lett. Bár már így is kabalaként a csapat és a szurkolók kedvencévé vált, most a ringben is bizonyított.

Hunor, a Paksi FC kabalaállata már a labdarúgópályán is igazi sikereket hozott a csapatnak, ám most élete első világkiállításáról tért haza éremmel.
Takács Sára, Hunor gazdája büszke kutyájára.
Fotó: Dankó Zoli

​A fiatal Hunor élete első világkiállításán indult Helsinkiben, és azonnal a harmadik helyezést szerezte meg. A harminchárom nevezett kuvasz alkotta rendkívül erős mezőnyben a fiatal osztályban indult, ahol Galyna Kalinichenko FCI küllembíró bírálata alapján a „Kitűnő III.” minősítést érdemelte ki.

​Takács Sára, Hunor gazdája boldogan beszélt az eredményről

​Ez a kiállítás nemcsak a verseny izgalmáról szólt, hanem arról is, hogy láthattuk: a kuvasz az anyaországon kívül is egyre nagyobb tiszteletnek és szeretetnek örvend. A bemutatott egyedek magas minősége és méltóságteljes megjelenése igazán büszkeséggel tölt el bennünket. Köszönjük a házigazda országnak a kiváló szervezést, a barátságos fogadtatást, és szívből gratulálunk minden győztesnek!

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
