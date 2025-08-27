augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

27°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárban Sztár All Stars

1 órája

„Ha kell, ceruzaruhát is felveszek” – Horváth Tamás újra robbant a Sztárban Sztár All Stars-ban

Címkék#énekes#Sztárban Sztár All Star#Horváth Tamás#Dunaújváros

A dunaújvárosi énekes szerint benne minden megvan, hogy újra ő legyen a legsokoldalúbb előadó. Korábban Michael Jacksonként és Lady Gagaként hódította meg a közönséget, most új külsővel és diétával tér vissza.

Sabjanics-Somlai Petra

Horváth Tamás már egyszer megmutatta, hogy képes minden szerepbe belebújni – most azonban még nagyobb lendülettel tér vissza a TV2 Sztárban Sztár All Stars-ba. Mint korábban írtuk, az énekes úgy érzi: minden benne van, hogy ismét győzzön. Most az Instagram-oldalán írt a hamarosan kezdődő verseny kapcsán.

Horváth Tamás ismét bizonyít a Sztárban Sztár All Stars-ban. Új külső, diéta és hatalmas önbizalom – vajon újra győzni fog?
Horváth Tamás új külsővel és diétával tér vissza a Sztárban Sztár All Stars színpadára
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Horváth Tamás új külsővel és diétával készül a Sztárban Sztár All Stars-ra

A felkészülés része volt egy teljes életmódváltás: új frizura, szigorú diéta és rengeteg edzés. Horváth Tamás viccelődve hozzátette: 

Ha női szerepet kapok, simán felveszek egy ceruzaruhát is” – utalva arra, hogy bármilyen kihívást bevállal a show kedvéért.

Horváth Tamás az Instagramon is megmutatta új külsőjét és elszántságát, ahol már a Sztárban Sztár All Stars-ra hangolódik.

A közönség emlékszik rá, amikor Michael Jacksont és Lady Gagát is mesterien alakította. Ezek a produkciók a műsor történetének legemlékezetesebb pillanatai közé tartoznak, és most minden adott ahhoz, hogy újra hasonló sikereket hozzon.

Az idei All Stars évad ráadásul minden eddiginél látványosabb lesz. A stúdió megújult: hatalmas LED-falak, forgószínpad és grandiózus látványvilág várja a nézőket. A zsűriben pedig olyan nagy nevek ülnek, mint Liptai Claudia és Szandi, így a verseny még izgalmasabb lesz.

Horváth Tamás ismét bizonyít a Sztárban Sztár All Stars-ban. Új külső, diéta és hatalmas önbizalom – vajon újra győzni fog?
Horváth Tamás új külsővel és elszántsággal tér vissza a Sztárban Sztár All Stars színpadára.
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Horváth Tamás tehát mindent bevet: új külső, diéta, önbizalom és a régi lendület. A kérdés már csak az, hogy a közönség és a zsűri ismét a trónra emeli-e – vagy most más sztár viszi el a koronát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu