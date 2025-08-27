„Ha kell, ceruzaruhát is felveszek” – Horváth Tamás újra robbant a Sztárban Sztár All Stars-ban

Horváth Tamás már egyszer megmutatta, hogy képes minden szerepbe belebújni – most azonban még nagyobb lendülettel tér vissza a TV2 Sztárban Sztár All Stars-ba. Mint korábban írtuk, az énekes úgy érzi: minden benne van, hogy ismét győzzön. Most az Instagram-oldalán írt a hamarosan kezdődő verseny kapcsán.

Horváth Tamás új külsővel és diétával tér vissza a Sztárban Sztár All Stars színpadára

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

A felkészülés része volt egy teljes életmódváltás: új frizura, szigorú diéta és rengeteg edzés. Horváth Tamás viccelődve hozzátette:

Ha női szerepet kapok, simán felveszek egy ceruzaruhát is” – utalva arra, hogy bármilyen kihívást bevállal a show kedvéért.

Horváth Tamás az Instagramon is megmutatta új külsőjét és elszántságát, ahol már a Sztárban Sztár All Stars-ra hangolódik.

A közönség emlékszik rá, amikor Michael Jacksont és Lady Gagát is mesterien alakította. Ezek a produkciók a műsor történetének legemlékezetesebb pillanatai közé tartoznak, és most minden adott ahhoz, hogy újra hasonló sikereket hozzon.

Az idei All Stars évad ráadásul minden eddiginél látványosabb lesz. A stúdió megújult: hatalmas LED-falak, forgószínpad és grandiózus látványvilág várja a nézőket. A zsűriben pedig olyan nagy nevek ülnek, mint Liptai Claudia és Szandi, így a verseny még izgalmasabb lesz.

Horváth Tamás új külsővel és elszántsággal tér vissza a Sztárban Sztár All Stars színpadára.

Horváth Tamás tehát mindent bevet: új külső, diéta, önbizalom és a régi lendület. A kérdés már csak az, hogy a közönség és a zsűri ismét a trónra emeli-e – vagy most más sztár viszi el a koronát.