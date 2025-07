Így hívhatják Szoboszlai Dominik kislányát – mi már tudjuk!

Szoboszlai Dominik még az előző idény vége előtt óriási gólt lőtt a Brightonnak a Liverpool színében. A magyar válogatott középpályás a találata után sokatmondó gólörömmel üzent a nagyvilágnak, majd Buzsik Borka meg is erősítette a hírt. De vajon hogy hívhatják a kis hercegnőt? Mi már tudjuk!

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka hamarosan szülni fog

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Hogy hívhatják Szoboszlai Dominik kislányát?

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka márciusban házasodott össze, akkor pedig számos oldalon azt lehetett olvasni, az esküvő azért volt mert Borka terhes. Ez igazzá is vált, majd az is kiderült, hogy kislánya lesz az ifjú házasoknak, mi pedig nem voltunk restek megkérdezni a ChatGPT-t, hogy mit gondol, vajon hogy hívják majd Szoboszlai Dominik gyermekét. A mesterséges intelligencia megdöbbentő választ adott, most pedig mutatjuk, mivel magyarázza a gondolatait.

Szoboszlai Dominik kislányának lehetséges nevei:

Lara – rövid, elegáns, nemzetközileg is könnyen kiejthető

Emma – klasszikus, divatos név

Noémi – magyaros, de külföldön is jól hangzik

Lili – népszerű magyar név, játékos hangzású

Sofia – nemzetközi, elegáns és trendi