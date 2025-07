Hamarosan 9 órája

Szoboszlai Dominik felesége váratlan helyen bukkant fel, lehet, hogy nem itthon szül

Hamarosan elérkezik az idő, hogy apuka legyen a legnagyobb magyar sztár. Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka az elmúlt napokban többször is posztolt, most Londonból jelentkezett be.

A hivatalos Instagram oldalán tett közzé bejegyzést Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka. Az elmúlt napokban ismét megmutatta gömbölyödő pocakját a sztárfeleség, most pedig arról számolt be, hogy már nem Magyarországon tartózkodik. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka visszatért Angliába

Forrás: Buzsik Borka/Instagram Szoboszlai Dominik és felesége visszatért Angliába A 24 órán keresztül elérhető Instagram történetében a klasszikus angol buszokról posztolt egy fotót Szoboszlai Dominik felesége, aki bármelyik pillanatban megszülheti szemük egyetlen fényét. London nap – áll a történetben. Az új idény hamarosan elkezdődik, Szoboszlai Dominiknak minden erejével a Liverpoolra kell koncentrálnia, azonban kislánya közelgő születése vélhetően előtérbe helyeződik majd nála.