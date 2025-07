Újabb botrány, ezúttal Pogány Induló nem bírt magával – videóval

Óriásit bulizott Sukoró és az ország az elmúlt héten az EFOTT-on, de Gútán is folytatódott a szórakozás, ahol a Hajómalom Fesztivál okozott örömet fiataloknak és időseknek. Botrányoktól azonban nem volt mentes a rendezvény, a ValMar-os srácok bár nagy bulit csaptak a színpadon, de a nézőtéren valak úgy gondolta, hogy agresszívan viselkedik. Ezt ki is szúrta Marics Peti és Valkusz Milán, akik azonnal félbe is szakították a koncertjüket és kellő lazasággal, de határozottan kezelték a kialakult helyzetet. Pogány Induló koncertjén ez már nem így volt, ott nem a szórakozók között, hanem a színpadon történtek botrányos események.

Pogány Induló ezúttal Gútán tett megbotránkoztató kijelentést

Fotó: Harvai Zoltán/Ripost

Pogány Induló nem bírt magával, a kábítószert helyezte előtérbe

A 20 éves Szirmai Marcell, aki egyáltalán nem mentes a balhéktól, a hétvégi, Gútán adott koncertjén egyszer csak el kezdett elmélkedni a kábítószerről.

„Tudom, hogy mindenkinek vannak jobb és rosszabb napjai. És tudom azt is, drága testvéreim, hogy van, amikor nagyon nehéz az életben, de csak gondoljatok arra, hogy én nekem, amikor nehéz valami, akkor....

Akkor beszívok

– mondta Pogány Induló a közönségnek. Hirtelen aztán észbe kapott, és el is gondolkodott a hirtelen tett kijelentésén, majd helyesbített is.

„Igen, ez az egyik. Ezt nem én mondtam. Viccet félretéve, most ez halál komoly: ha nekem rosszul esik valami, akkor csak rátok gondolok és egyből minden jobb lesz. Azért, mert ti itt vagytok nekem mindig, és segítetek mindenben nekem, ezért ugyanezt várjátok el tőlem. "