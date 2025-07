Fejér megyei és Jennifer Lopeznek is kell

Jennifer Lopez július 20-án, vasárnap koncertezik Budapesten, de már most minden szem rá és a koncert körüli eseményekre, apró részletekre szegeződik. A szemfülesek pedig hamar ki is szúrták, hogy a világsztár a horvátzsidányi Chernel forrásvizet rendelte be, miután egy vakteszt során ezt választotta ki. Úgy tűnik, hogy a magyar víz, amely Mária Terézia kedvence is volt, Lennifer Lopezt is magával ragadta. Nem is csoda, hiszen a szóban forgó forrásvíz névadója közel sem ismeretlen a Fejér vármegyeiek előtt, Chernel István ornitológus nevét viseli a gárdonyi általános iskola és gimnázium is, ugyanis a tudós még egyetemi évei alatt alaposan bejárta a Velencei-tó környékét, minden bizonnyal jelentős megfigyeléseket téve.

Jennifer Lopez is a magyarra esküszik

Fotó: AFP / Forrás: Világgazdaság

Jennifer Lopez választása

Jennifer Lopezről köztudott, hogy nagyon ügyel az egészségére, számára kifejezetten fontos, hogy mit eszik és mit iszik, így aztán a horvátzsidányi palackok a víz részletes leírásának társaságában múlt héten, pénteken Madridba érkeztek, ahol végül meg is győzték a stábtagokat. Most már tehát kijelenthetjük, hogy Mária Terézia után jó 250 évvel a pop királynője is a Chernel forrás vizét választotta – írja a Világgazdaság cikke a Jennifer Lopez-koncert kapcsán, megjegyezve, hogy ugyan az nem lehet tudni, hogy a Chernel milyen vizekkel szállt versenybe, ahogy azt sem, hogy az íz vagy a beltartalmi értékek, esetleg a kettő kombinációja döntött a versenyben. Az azonban kiderült, hogy Jennifer Lopezék 300 liternyi 0,33-os palackot rendeltek belőle a backstage-be az MVM Dome-ba. S hogy hol lehet megkóstolni az egyre híresebbé váló vízet? Az kiderül a VG cikkéből.