Különleges ajándékot kapott a pusztaszabolcsi bombázó édesanya

Hihetetlen, amit egykori Tündérszépünk kislánya tett: te mit csináltál 5 évesen? Családjával felfedezte a Velencei-tó környékét Viski Vivien: menta színű biciklivel hasított a parton, 5 éves Lolo lánya pedig tűzpiros kerékpárjával tartotta vele a lépést és csak úgy suhant a lankák között, majd a tókör teljesítése után azt kérdezte: "Mikor megyünk megint bringázni?"

A jól megérdemelt fagyi a Velencei-tó körbetekerése után.

– Ez a nap örökre emlékezetes marad! Sok-sok nevetéssel és vidámsággal megfűszerezve. Büszkébb pedig nem is lehetnék Lolóra. Élete első 30 kilométere volt – kezdte beszélgetésünket Vivi, aki elárulta, eredetileg úgy volt, hogy kislánya a nagymamánál lesz, ám amikor meghallotta, bringázni mennek, felcsillant a szeme: "Én is jönni akarok!"

– Mondtam, hogy jöhet, bár kicsit aggódtam, bírni fogja-e… Aztán, ami történt, az minden percért megérte. Ő meg csak mosolygott végig, és élete legjobb napjának nevezte a tókört. A napot természetesen egy jó kis fagyizással zártuk – tette hozzá.

Heti többször edz a Pusztaszabolcson nevelkedett édesanya, készül a nyárra.

A Velencei-tó csak a kezdet volt...

Kérdésünkre Vivi elárulta, lesz a kalandnak folytatása, hiszen rengeteg energiát kaptak ettől a naptól: – Bátran ajánlom mindenkinek, hogy egy napra dobja el az okos eszközét, fogja a családját és irány a természetbe két keréken! Mi már tervezzük a következő nagy menetet. Fejér vármegyében több remek bicikliút is van. Ki tudja, lehet, jövő héten kilátogatunk a Tour de Hongrie-ra szurkolni! – mondta mosolyogva az egykori Tündérszép, aki elárulta azt is, már alakul a nyári forma. Elmesélte, az otthoni edzések mellett heti 3-4 alkalommal eljár futni is, ami bár nem volt szerelem első látásra, de mostanra már ezt a sportágat is a barátjának mondhatja.