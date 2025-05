Fotókon - Ez a bombázó lesz az új szerencselány a TV2-n

Mint kiderült, a Miss Balaton egykori győztese érkezik Kasza Tibi mellé. Balogh Eleni alig volt 20 éves, amikor megnyerte a 2019-es Miss Balaton szépségversenyt, amikor is a dunaújvárosi születésű Iszak Eszterrel is a zsűritagja volt. Hoztunk is nektek egy képsorozatot abból az időből. A TV2 gyönyörű műsorvezetője csak úgy ragyogott.

Íme az új szerencselány: Balogh Eleni érkezik a TV2 népszerű műsorába.

Forrás: Tv2

– Csípjetek meg! Idén én lettem a szerencselány! Elképesztően boldog és hálás vagyok. Egy teljesen új fejezet kezdődik az életemben, ami közelebb visz az álmaimhoz. Még rengeteget kell tanulnom és fejlődnöm, de azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyre kerültem mindezek érdekében! – olvasható Balogh Eleni posztjában.

