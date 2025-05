A gyönyörű TikTokker is felkerült a Forbes listájára

A Forbes elkészítette azt a listát, melyen 20 hazai tartalomgyártó kapott helyet. A legértékesebb magyar influencerek között szerepel a fehérvári származású videós TikTokker, Rétegi Tícia is, de mellette olyan nevek is feltűnnek, mint Stumpf Patrik, Dordzsceren Csingisz vagy Radics Zsombor. Tícia, aki egyébként javában az esküvőjére készül a lista 19. helyén szerepel.

Forrás: Rétegi Tícia / Instagram / 24 Óra

Közösségi oldalán a következőket írta, amikor megtudta, hogy szerepel a listán:

„...elképesztően hálás vagyok nektek – egytől egyig! Azoknak is, akik évek óta velem vagytok, és azoknak is, akik csak tegnap óta, mert ti vagytok azok, akik megláttatok bennem valamit. Valamit, amivel tudtok azonosulni. Valamit, ami szerethető. Valamit, ami én vagyok. Régen csak annyi volt a célom, hogy egy kis színt vigyek a hétköznapokba. Nevetést. Bohóságot. Azóta viszont ez már jócskán átalakult. Próbálok folyamatosan „real” maradni. Megmutatni a valóságot. Hogy lássátok: a social media nagyon sokszor hazudik. Testalkat, arcbőr, tökéletes katalóguslakások… Én próbálom azt átadni, ami bennem is folyamatosan alakul és erősödik: Nem kell tökéletesnek lenned. Nincs hibátlan ember. És teljesen rendben van, hogy különbözőek vagyunk – csak ezt tanuljuk meg elfogadni.”

A lista dobogósai

Nem elég, hogy dobogósok, de ráadásul zsinórban harmadszor, ugyanis e listát ebben az évben harmadszor készítette el a Forbes és mindhárom alkalommal ugyanazok végeztek a legtetején: 1. TheVR, 2. Whisper Ton, 3. JustVidman.

Így készül a Forbes lista

A rangsor felállításakor számos szempontot figyelembe vesznek a készítők. Nézik a követőbázis méretét, kiegyensúlyozottságát, minőségét, az énmárkát, valamint a követőik aktivizálására való képességüket. De a piaci visszajelzéseket is figyelembe veszik. Utóbbiban nagy szerepük van a reklámügynökségeknek és influenszerkampányokkal dolgozó márkák képviselőinek is, ugyanis belőlük áll az a huszonnégy fős zsűri, akik a pénztermelő képességet, ismertség-láthatóságot és tartalmi igényességet pontozza – írják honlapjukon.