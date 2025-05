Megfordult a világ a Nagy Duett sztárjával - exkluzív interjú

Igazi érzelmi hullámvasút volt az elmúlt néhány év Radics Gigi számára és ez a TV2 műsora, A Nagy Duett szereplésére is jellemző. Ám a nézők bizalmat szavaztak neki és duett partnerével, ott vannak már az elődöntőben. Gigi csupaszív énekesnő, édesanya és ez minden egyes szavából kitűnik.

Megfordult a világ Radics Gigi énekesnővel: szerelméről és a Nagy Duettről is vallott.

Exkluzív interjúban vallott magánéletéről is Radics Gigi

A folyamatos megújulás az, ami talán a legjobban jellemez. Öröm és csalódás egyaránt kijutott neked, mégis képes voltál újra és újra talpra állni. Mi a titkod? Ha jól tudjuk szerelmeddel nem rég össze is költöztetek, így a kislányoddal, Bellával együtt ismét teljes a család.

– Köszönöm szépen, ha úgy látod, hogy megújultam, én magam is érzem ezt a változást. Szerintem minden ember életében eljönnek azok a mérföldkövek, amikor meg kell újulni. Ez egy alapvető belső igényünk és érzem, hogy a művészetemre is hatással van. Amikor nem érzem jól magam a bőrömben, mert nyilván velem is előfordul ez, akkor mindig keresem azokat a pontokat, amiben változtatnom kell. Ami érdekes, hogy a dalaim témáját is meghatározza ez a fajta megújulás. Sajnos a legtöbbször a magamra fordított idő az, ami elmarad, pedig igenis néha szükség van egy kis szünetre is az állandó pörgésben, egy kis zen nyugalomra, meditációra. Most ebből is kijut szerencsére, mert egy ilyen helyre sikerült költözni végre, ahol ez adott, ahol nyugalom van, zöldövezet, jó levegő. Ráadásul a stúdió is a házban van, így, ha van inspirációm, márpedig most azért van bőven szerencsére, azonnal fel is tudjuk venni. Bella is sokkal nyugodtabb az új otthonunkban és az biztos, hogy nem csak az új szobája és hercegnős ágya miatt van, amit imád, hanem amiatt is, mert nem ketten élünk, hanem hárman és így mindig foglalkozik vele valaki, rengeteg inger éri.

Nagyon hálásak a közönségnek, hogy szeretik őket, cél a döntő.

Nagy fába vágtad a fejszédet, hiszen a humoros Visváder Tamás mentoraként nem volt könnyű dolgod. Múlt hétfő estig úgy tűnt, hogy a Nagy Duett számotokra véget ért, aztán váratlan fordulat történt. A TV2 műsor készítői szavazást indítottak és a kieső párosok közül visszaszavaztak titeket. Milyen érzések kavarognak most benned, bennetek?

– Igen, sőt, a mögöttünk hagyott hétvégén pedig ismét tovább sikerült jutni szerencsére. Örülök, hogy a közönség megismeri és értékeli is a humorosabb oldalamat, nekem ezt nagy kihívás volt ebben a formában vállalni és színpadra vinni. De szerencsére a Nagy Duett stábja nagyon profi ebben és a visszajelzések alapján, át is megy a humor. Amikor kiestünk, akkor egyébként úgy együtt minden érzés, fáradtság rögtön kijött belőlem a feszített tempó után. Amikor pedig jött a hír, hogy visszaszavaztak minket és megyünk tovább, akkor úgy hirtelen még nehezebb volt felvenni a fonalat, csak kapkodtuk a fejünket, hogy most mi történik, rögtön rohantunk is a stúdióba készülni, hiszen most is dupla produkcióval kellett színpadra állni. Nagyon hálás vagyok a közönségnek, hogy szeretnek minket, meg is háláljuk remélem, ezért a hétvégén is fantasztikus dalokkal készülünk és meglepő színpadi produkcióval. Úgy érzem egyre jobban belejövünk a humorral való szórakoztatásba és ha már eddig eljutottunk, szeretnénk a döntőben is benne lenni.