Érettségi 2025 1 órája

Koronát cserélt tollra – így érettségizik a friss szépségkirálynő

Hétfőn elrajtolt az érettségi, és az iskolapadok közt egy igazi szépség is feltűnt! Molnár Ramóna, a 18 éves csengődi lány nemrég nyerte meg a Magyarok Világszépe versenyt, most pedig tollat ragadott, hogy bizonyítson a vizsgákon is.

Több ezren kezdték meg ma az érettségit Fotó: illusztráció-Fehér Gábor / FMH

A gyönyörű sportoló – aki asztaliteniszezőként került Orosházára – itt fejezi be középiskolai tanulmányait, és nem titok: nagy tervei vannak. A tanulás, a sport és a szépségverseny hármasa alaposan felforgatta az életét, de Ramóna mosolyogva vágott bele az érettségibe is. A bors.hu oldalán az is kiderül, melyik tantárgy miatt izgul a legjobban – és arról is őszintén mesélt, mit érez most, hogy a nagybetűs élet küszöbén áll. Hétfőn a diákok már túlestek a magyarérettségin, amelyekről vegyes érzelmekkel távoztak, ahogy az ilyenkor lenni szokott. A magyarérettségi feladatsorát a feol.hu kérésére Kapócs Balázs, a székesfehérvári Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára értékelte, aki a nem hivatalos megoldásokat is megosztotta velünk videóban. Híreink a 2025-ös érettségiről

