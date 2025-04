Óriási változás jön a TV2-nél, erről mindenkinek tudnia kell!

A Hunyadi-sorozat egy egész országot tart lázban, sokaknál a hétvége elengedhetetlen programja. Nem véletlen, hogy a TV2 is kiemelten kezeli a sorozatot, amely meghódította az országot. Most óriási változást jelentett be a csatorna, amelyre érdemes lesz odafigyelni.

Változások a TV2 műsorában: íme a részletek

Nagy változás lesz a TV2-nél

A népszerű Hunyadi-sorozat miatt lesznek a változások a csatornán. Április 19-én a megszokott időpontban, 18:55-kor kezdődik a Tények Plusz, ezt követően a népszerű történelmi sorozat, a Hunyadi 9. epizódja kerül ismétlésre, 19:55-től. A sorozat utolsó felvonása, a 10. epizód 21 órától lesz majd látható – írja az Origo. Aki különösen kedveli a sorozatot az érdemes, ha sokáig fennmarad szombaton, hiszen 22:45 órától egy különleges műsor, a Hunyadi titkok Ördög Nórával című műsor kerül vetítésre, amelyben a nézők betekintést nyerhetnek a kulisszák mögé.

Ennek értelmében elmarad a The Expendables – A feláldozhatók 2 című film, valamint a Casino előbbi időpontban, 23:50-től lesz látható.

Nem csak most, nagyszombaton lesznek változások, hanem április 26-án is módosul a csatorna programkínálata. Aznap a Tények Plusz után, 20 órakor ismételten adásba kerül a Hunyadi sorozat utolsó, 10. epizódja, majd ez követi 21:55-től a The Expendables – A feláldozhatók 2. része. Hogy milyen változás lesz még a következő héten azt IDE KATTINTVA olvashatják el.

A Bán Mór könyvsorozata alapján készült történelmi dráma a híres törökverő hős, Hunyadi János kalandjait dolgozza fel.