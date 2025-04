Hoppá! Nem akárki tűnt fel az etyeki fesztiválon − fotók

Nézők százezreit tartotta lázban A Kiképzés, a Magyar Honvédség és a TV2 közös műsora, így még biztosan sokan emlékeznek arra az amazonra, aki bátor nőként oroszlánként harcolt a férfiak között.

Barátaival érkezett az Etyeki Piknikre - megszólítottuk a TV2 sztárját.

Fotó: Interjúalany

A személyi edzőként és ingatlanközvetítőként dolgozó Árvai Csilla egyenesen Budapestről érkezett a Fejér vármegyei községbe, hogy átélje azt a csodát, amit az etyekiek alkottak − mint mondta, nem kellett csalódnia.

Nehéz lett volna nem észrevenni Árvai Csillát.

Forrás: Interjúalany

– Őrület, ami itt van. Ez a vidék csodálatos, a borok nem különben. Gratulálok a szervezőknek, akik hihetetlen élménnyel ajándékozták meg a kilátogatókat. Négy éve már jártam az Etyeki Pikniken és most úgy gondoltam a barátaimmal, hogy miért ne, menjünk el újra. Mint mindenki, én is szeretem a különleges ételeket, a jó hangulatot és néhanapján a különleges borokat is. Ha mondhatok ilyet: ez talán még nagyobbat szólt, mint a pár évvel ezelőtti, így biztosan itt leszek ősszel is – mondta mosolyogva A Kiképzés sztárja, aki búcsúzóul elárulta, a vármegye különleges helyet foglal el a szívében. Dunaújvárosban járt főiskolára, Székesfehérváron pedig rögbizett, ott és akkor döntötte el, hogy edzőként szeretne dolgozni, és lám, így is lett.

