Isten éltesse 1 órája

„Az utolsó kettessel kezdődő évem” – ma ünnepeli születésnapját szépségkirálynőnk - Fotók!

Az alcsútdobozi felmenőkkel is bíró gyönyörű modellt – aki bájos arcával és bomba alakjával több éve robbant be a szakmába –, a jeles napon értük utol. Ma ünnepli ugyanis 29. születésnapját: Isten éltesse Szick Petra Dórát, korábbi szépségkirálynőt, aki azon kevesek közé tartozik, akiről sütit is elneveztek.

Hamarosan a címlapon mutatja meg szépségkirálynőnk, jobb formában van, mint valaha. Fotó: Varga Tibor

Az elmúlt három évben New York szerelmeseként Amerikában ünnepelte születésnapját, idén azonban Magyarországon éli át ezt a jeles napot. Mint megtudtuk, hétvégén szűk családi körben már elfújta a gyertyáját. Mióta az eszét tudja édesapjával ünnepli a születésnapját, ez idén sem volt másként.

Forrás: Interjúalany – A mai napot munkával töltöttem, de nem bánom mert szeretem a munkám. Egyre másra jöttek a felköszöntések, köszönöm mindenkinek, aki ma gondolt rám, igazán jól esik – mondta kissé meghatódottan Petra, majd így folytatta: – Szörnyű belegondolni, hogy öregszem, szinte sírni tudnék, amikor feldob a Facebook egy 10 évvel ezelőtti emléket, olyan mintha tegnap lett volna. A hétvégén már családi körben elfújtam a gyertyát, ugyanis mióta az eszemet tudom édesapámmal együtt ünnepelem a születésnapomat, ugyanis neki 22-én van – tette hozzá. Szick Petra úgy tartja, akkor jó az élet, ha zajlik és ő nem szokott unatkozni.

Fotó: Varga Tibor Születésnapi kívánság Kérdésünkre, hogy mit kívánt a nagy napra, elárulta, hogy egészséget, hisz ha az megadatik, akkor mindene megvan. Mint megtudtuk hamarosan egy magazin címlapján láthatják majd a rajongók, sőt egy tv-ben induló sorozatnak is az egyik szereplője lesz, de addig is ma barátnőivel ünnepel, bowlingozni mennek, reméljük minél több strike összejön a szülinaposnak.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!