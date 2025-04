Leesett az állunk Tegnap, 9:00

Ezt a tűzpiros megyei csodát még Lewis Hamilton is megirigyelné (videó)

Az aszfalt királyai egy helyen. Leesett az állunk, hogy mennyibe kerül Fejér megye egyik legszebb, ám kétségkívül egyik legdrágább alig használt luxusautója. Egy átlagembernek évtizedekig kell spórolnia, hogy övé legyen ez az álomautó. Ha meglógna egy Ferrarival, ahogy Lewis Hamilton is tette, akkor ne habozzon, irány a lottózó, hiszen a hétvégén akár 1,484 milliárd forintot is nyerhet, a töredékéből pedig már meg is vásárolhatja ezt a csodajárgányt.

Edward Norton és Lewis Hamilton a Meglógtam a Ferrarival című filmben tűnt fel. Forrás: Lewis Hamilton / Facebook

Mint ismert, a hétszeres világbajnoknak, a Lewis Hamiltonnak a nagy álma teljesült be azzal, hogy az F1 legsikeresebb csapatához igazolhatott, sőt, ennek apropóján még egy gyerekkori vágya is valósággá vált. Történt ugyanis, hogy kedvenc filmjében, az 1986-ban bemutatott Meglógtam a Ferrarival című ikonikus alkotásába vágta bele magát, majd elhajtott egy Ferrarival. Ha Ön is szeretné átélni ezt az önfeledt érzést, akkor mutatjuk, hogyan teheti. Így melegített még márciusban a szezonra az F1-es világbajnok, Lewis Hamilton.

Forrás: Lewis Hamilton/Facebook 1. Luxusautó: Lewis Hamilton ha ezt látná? – Kevés autó képviseli olyan tökéletes eleganciával a sportosság és kifinomultság találkozását, mint a Ferrari Portofino. A 2022 szeptemberében gyártott, mindössze 776 kilométert futott példány most elérhető a hazai piacon, egyenesen első tulajdonosától. Ez a piros, nyitható keménytetős cabriolet nem csupán egy autó – ez egy életstílus – írja társlapunk a duol.hu. A hasznaltauto.hu weboldalát segítségül hívva megjegyzi, a 3.855 köbcentiméteres V8-as benzinmotor 600 lóerővel repíti az alig több mint másfél tonnás kasznit. A vezetési élményt egy nyolcfokozatú automata váltó és sportfutómű teszi tökéletessé. Hogy hangzik? Vételára: 121 920 000 Forint. (Galéria a képre kattintva érhető el!)

Top 3 luxusautó Fejér megyéből Fotók: hasznaltauto.hu

A Dunaújvárosi Hírlap portálja nem volt rest Fejér megye területéről egy TOP 3-as listát készíteni, a dobogóra még a Ferrari mellett egy Bentley és egy Lamborghini fért fel. Utóbbi például olyan mintha egyenesen a versenypályáról érkezett volna. A Lamborghini Huracán STO csadajrgányban egy V10-es szívómotor dolgozik. További RÉSZLETEK ITT! A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lewis Hamilton (@lewishamilton) által megosztott bejegyzés

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!