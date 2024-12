Esnek ki a csontvázak a Házasság első látásra szereplőiről, köztük az egyik legmegosztóbb párosról is. Azt már korábban elmondta a pusztaszabolcsi hölgy, hogy bár hihetetlenül szeretethiányos, de korábban olyan traumát kellett átélnie volt kapcsolatában – bántalmazták –, aminek azóta is nyoma van, ezért is zárt a szíve újdonsült férje, Geri irányába. Ám, mint kiderült ez „csupán" az egyik oka elhidegülésüknek. A másik ok legalább ennyire megrázó!

A házasság első látásra Renátája megalázónak érzi férje korábbi munkáját: Én gyerekként nem erről álmodtam...

Forrás: Redditen

A napokban ugyanis nem akármilyen hír látott napvilágot a csontkovács Geriről. Ahogy az Origo is megírta a Redditenre hivatkozva, hogy a férfiról kiderült, hogy pár éve revütáncos volt a Hot Men Dance-ben. Akkoriban még Gerard néven futott és megélhetési, vetkőzős fiú volt a 40 éves nők örömére.

Házasság első látásra: megtörte a csendet Renáta!

– Ledöbbentem, amikor megtudtam, egészen sokkoló volt – nyilatkozta Renáta a FEOL-nak, aki elárulta azt is, hogy az esküvő másnapján mondta el neki Geri a dolgot. Megalázva érzi magát, hiszen nem erre vágyott.

– Én gyerekként nem arról álmodtam, hogy egy vetkőzős fiú lesz a férjem. Rettentően kiábrándító volt ez az egész. Ez olyan, mintha mellé egy sztriptíz táncos lányt raktak volna. Nekem mindig is fontos volt a párválasztásnál, hogy feltudjak nézni a pasira, de ebben az esetben nem hogy felnézni nem tudtam rá, hanem még szégyelltem is magam, hogy ilyen emberhez mentem feleségül – tette hozzá a pusztaszabolcsi könyvelő, aki elmondta, eddig azért nem nyilatkozott a témában, mert nem akarta kellemetlen helyzetbe hozni Gerit, de miután a hír napvilágot látott, úgy érezte meg kell szólnia, mert tartozik ennyivel a nézőknek, hogy magyarázatot adjon különös viselkedésére a műsorban.

Mélyről kellett visszajönnie!

Mint ismert, a TV2 párkereső reality-jének első részeit követően nem akármilyen gyűlölet zúdult rá. Talán ez is lehet az oka, hogy nagyjából két adást bírt végignézni a műsorból, hiszen ő egy teljesen más személyiség, mint amit a nézők látnak belőle. Sajnos a korábbi traumák és a már említett plusz adalék teljesen megviselte, és innen próbál visszakapaszkodni, ami a következő adásokból már ki is derülhet elmondása szerint. A hogyan tovább kérdésünkre, miszerint, hogyan alakul ennek fényében kapcsolata Gerivel? - nem szeretett volna válaszolni. Annyit mondott, a következő részekből mindenre fény derül.