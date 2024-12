Talán kevesen tudták, hogy a Házasság első látásra Renátája nagy focidrukker hírében áll, bár bevallottan, alig néhány éve szerette meg a labdarúgást, amire frappánsan csak annyit mondott: szerelem volt első látásra!

„Minden pillanatát nagyon élveztem a Szusza Ferenc Stadionban" – mondta a Házasság első látásra Renátája.

Fotó: Interjúalany

– Nem régóta vagyok “focirajongó” és be kell valljam ez volt életem első derbije a lelátóról. Hihetetlen volt, minden pillanatát nagyon élveztem a Szusza Ferenc Stadionban, nem kérdés, hogy legközelebb is jövök! – mondta lelkesen a pusztaszabolcsi hölgy, aki elárulta azt is, hogy az Újpestnek szurkolt.

– Egy ideje már lila a szívem, így nem volt kérdés melyik csapatnak szorítottam. Nagyon jó meccs volt, hihetetlen hangulat uralkodott. Köszönöm barátaimnak, hogy eljöttek velem. Szerintem a 0-0 jó eredmény, büszke vagyok a fiúkra – tette hozzá a TV2 párkereső reality szereplője, aki kiemelte, érdemes ezen a héten is leülni a tévé elé és megnézi a Házasság első látásra részeit. A hétfői adással kapcsolatban annyi kulisszatitkot elárult, hogy ma kezdődik a párterápiájuk Gerivel, ahol Gaál Viktor, a TV2 szerelemdoktora sok mindenre rávilágít és felnyitja a szemét.