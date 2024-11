A TV2-n futó párkereső reality szerdai epizódjában a nászút után a friss házasok összeköltözése került a középpontba. Nyilván ez nem mindenki számára egyszerű feladat, tekintve, hogy a mézesheteket sem sikerült teljes nyugalom eltölteni... A Házasság első látásra második évadában több párnál is megfigyelhető, hogy az ellentétek nem hogy vonzanák, de eddig inkább taszítják egymást. Kérdés, hogyan tudnak ezen felülemelkedni?

Házasság első látásra: Vége a mézesheteknek Horvátországban, újabb állomáshoz érkezett Reni és Geri kapcsolata.

Forrás: Nagy Renáta / Instagram

Házasság első látásra: Könnyekig hatoló feszültség

Miután Reni kijelentette, szeretné a kísérletet végig csinálni és a barátzónába száműzte Gerit, újabb akadályba ütköztek. A nyári forróság ellenére ugyanis klíma sem volt a lakásban, ami láthatóan a jéghegy csúcsa volt a lány számára, hiszen víziszonya miatt már Horvátországban sem tudott normálisan aludni, a kálváriája pedig úgy tűnik az új, közös lakásukban is folytatódik. Egy ponton a pusztaszabolcsi feleség pityeregve ült ki az udvarra, mondván, ilyen melegben nem tud pihenni, pedig másnap dolgoznia kell. Geri pedig próbálta megnyugtatni őt, és arra kérte, legyen végre partner a kísérletben. Ekkor olyan történt, ami eddig nem igen, egymás karjaiba borultak. Beszélgetésük pedig őszintébb volt, mint valaha.

– Örülnék, ha egy kicsit partner lennél, mert most már nagyon kellemetlen egyébként. Most bocs, tudom, hogy ez nem épp vigasztalás, de most már nagyon nem tudom, hogyan kérjelek meg arra, hogy partner legyél – mondta Geri.

– De miben legyek partner? – kérdezte Reni.

– Figyu, neked tényleg olyan, mintha semmi nem lenne jó..

– Alapjáraton bele vagyok, bele vagyunk kényszerítve egy olyan helyzetbe... – jegyezte meg Reni, mire Geri rámutatott, hogy mindketten erre vállalkoztak, hogy részt vesznek a kísérletben.

Ezt követően Reni ismét elmondta: – Ne haragudj, nem rád számítottam

– Én se rád, és mégis nyitok feléd – fűzte hozzá Geri, majd egymás karjaiba borultak, miközben könnyek is legördültek az arcokon.

Reni nem aludt otthon

Az éjszaka leple alatt szó nélkül távozott a feleség a lakásából. Amikor Geri reggel felhívta, kiderült, hogy egy barátnőjénél aludt. Később ugyan visszatért a lakásba, de újdonsült férje nem fogadta szívélyesen, barátaival találkozva pedig durva kijelentést is megfogalmazott Renivel kapcsolatban: – Szerintem neki aktív szexuális élet kéne, vagy egy nagy pofon. De szerintem egyiket se én fogom megadni!