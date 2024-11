Mint azt néhány héttel ezelőtt Renitől megtudtuk, a kíváncsiság vonzotta a Házasság első látásra című műsorba. Ahogy akkor nyilatkozott: – Számomra a külső nagyon fontos, a kémia, és eddig nem igazán találtam olyan férfit, aki megfelelt volna az elvárásaimnak. Így 26 évesen érzem magam annyira érettnek és határozottnak, hogy ne engedjek az elképzeléseimből – nyilatkozta a FEOL-nak.

Fotó: TV2

Külsőre nem éppen a zsánere

Talán ez is történhetett meg, hogy a pusztaszabolcsi hölgy kis híján elállt a házasságtól, nehézkesen mondta ki a boldogító igent. Mint kiderült, a csontkovács, akivel a szakértők párba állították, külsőre nem éppen a zsánere, ahogy Renitől el is hangzott a műsorban:

A vörös szőrzetűek, tehát a kicsit világos szőrzetű férfiak nekem annyira nem a zsánereim, úgyhogy most kicsit csalódott vagyok. Nincs bennem jó érzés...

A fiatal könyvelő végül nehézkesen ugyan, de igent mondott, bár nem volt igazán határozott. Ez a távolságtartás az esküvőt követő fotózáson is meglátszott, sőt, egy ponton még kudarcba is fulladt. Reni elviharzott, miután úgy érezte a csók még túl korai lenne, akárcsak egy fotó elejéig is.

Az izgalmak ma este folytatódnak és tovább izgulhatunk Reni boldogságáért is.