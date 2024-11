A TV2 "Házasság első látásra" című műsorában szereplő Reni és Geri házassága a kísérletben új fejezethez ért. Vajon hova vezet a kapcsolatuk? A kanapéról nézve persze minden egyszerű, a megoldóképleteinket más életére ezerszer könnyebben vetíthetjük, mint a sajátunkra.

Házasság első látásra: Tündérszépünk, Nagy Renáta ismét őszintén kimondta a véleményét.

Fotó: Nagy Norbert

Házasság első látásra: a népszerűség ára

Felfokozott érdeklődés kíséri egykori Tündérszépünk minden lépését, aki már sejtheti, a csillogás nem minden, a népszerűségnek pedig ára van. A november 18-tól elindult Házasság első látásra című műsor második évada óhatatlanul megosztja a közvéleményt, a nézőket és a kommentelőket egyaránt. Megyei hölgyünk is elkerülhetetlenül a kommentelők kereszttűzébe került. A hirtelen jött hírnevet pedig igyekszik a maga módján kezelni. Néhány napja ezzel kapcsolatban a Ripostnak annyit mondott:

egy ideje már nem igazán olvasok kommenteket, de hallottam, hogy nem sok jót írnak rólam az interneten.

Az őszinteség akkor is jobb, ha fáj

Mi még emlékszünk, mit mondott erről Reni nekünk a Tündérszépek válogatóján. Elmesélte, hogy nem kenyere a megjátszás, igyekszik az élet minden területén önmagát adni, még ha ez néha fáj is, mert szerinte ez az üdvözítő. A fotózáson is bátran megjegyezte, ha valamelyik fotón nem tetszett magának. Így talán nem meglepő, hogy a Házasság első látásra legújabb epizódjában is szint vallott újdonsült férjének és kendőzetlen őszinteséggel elmondta, egyáltalán nem az esete:

Nem tudom, és nem is akarom azt, hogy én saját magamat megerőszakoljam. Tényleg szeretném ezt a kísérletet végigcsinálni, én ezért szeretnélek megismerni, viszont úgy szeretnélek megismerni, hogy barát. Szóval szerettem volna tisztázni, hogy akkor ezt így inkább barátként kezdjük el, aztán ki tudja… De… azért mondom, hogy csodák léteznek, de nem gondolnám, hogy ebből bármi komoly is…

– mondta a pusztaszabolcsi feleség, aki férje kedvéért még egy átlátszó, lavór szerű kajakba is beleült a víziszonya ellenére.

Ma este újabb epizód következik, fókuszban az összeköltözéssel. Kíváncsian várjuk miként és hogyan alakul Reni és Gergi kapcsolata. Vajon sikerülhet barátként meghódítania Renit?