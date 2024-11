Nem indult jól a kapcsolatuk Gerivel, de ez még változhat. Legalábbis erre lehet következtetni a pusztaszabolcsi könyvelő szavaiból, aki pénteken reggel Szabó Zsófinak és Istenes Lászlónak mesélt a műsorról és az őt ért népharagról. Mint ismert, a Házasság első látásra második évadában Nagy Renáta és Tóth Gergely esküvőjén kisebb feszültség uralkodott, mely mint kiderült, nem elsősorban amiatt volt, mert vakon, idegenekként kellett összeházasodniuk, hanem főként azért, mert Renáta nehezen kezelte, hogy a párkapcsolati szakértők olyannal állították párba, aki nem éppen a zsánere.

A Házasság első látásra sztárja a megpróbáltatásokról vallott, de ígéri: hamarosan a nézők is az igazi Renátát fogják látni a TV képernyőjén!

Házasság első látásra: fájó kritikák!

– Az esküvőnk nekünk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, én pedig sajnos átestem egy olyan holtponton, hogy teljesen eluralkodott rajtam a düh és a csalódottság, amit az esküvőre és a nászútra is rányomta a bélyegét. Teljesen magamba voltam fordulva, elzárkóztam teljesen a férjemtől. Nehéz volt akkor és ezt viszont látni a képernyőn szintén nem könnyű, hiszen én nem ilyen személyiségű ember vagyok! Mindig próbálok nagyon pozitív lenni, nagyon hiszek a spirituális dolgokban is, szóval én nem vagyok egy negatív, de sajnos a műsor elején teljesen ez látszik – mondta Renáta a Mokka műsorvezetőinek, majd elárulta sajnos emiatt kapott hideget-meleget a nézőktől a napokban, amit nagyon nehezen élt meg.

Nem bánt meg semmit, újra belevágna!

Istenes László kérdésére kifejtette, úgy gondolta fel van készülve arra, hogy viselkedése megosztja majd az embereket, de a rázúduló kritikák nagyon fájtak neki az első napokban, de igyekszik túllendülni rajta. Hozzátette, hogy egyáltalán nem bánta meg a kísérletet, hiszen sokat tanult belőle, köztük azt is, hogy ne ítélkezzen elsőre, ha tehetné pedig újra belevágna. Elárulta azt is, hogy hamarosan a nézők egy teljesen más oldaláról is megismerhetik és bár az elején úgy tűnt, Gergővel való kapcsolatuk már az elején megpecsételődött, meglepetések várhatóak!