Barátai, ahogy azt már meg is írtuk, szinte biztosak benne, hogy Gudics Máté lesz a Megasztár idei győztesen, aki ráadásul Fejér megye büszkesége. A karcos hangú bicskei énekes most vasárnap is elbűvölte a zsűrit, Papp Szabi és Rúzsa Magdi állva tapsolt, de Marics Peti, Marsalkó Dávid és Caramel is le volt nyűgözve a produkció után.

Gudics Máté meghódította a Megasztár színpadát és a szíveket is

Fotó: TV2

Gudics Máté szerelmes dallal hódított

A jól ismer Michael Bolton dal a When a Man Loves a Woman, oly annyira nagy sikert aratott, hogy Gudics Máté nemcsak a kedvese, hanem egy ország szívét hódította meg, ugyanis egyenes ágon jutott tovább a következő heti élő showba.

Két versenyző számára véget ért a Megasztár

Az első öt fellépő Dányi Róbert, Dénes Dávid, Balogh Rebeka, Baráth Kata, valamint Kiszel Jennifer voltak. A nézők az első körben csak rájuk szavazhattak, majd Dányi Róbert és Balogh Rebeka jutottak tovább.

A második körben Tóth Abigél, Orbán Rudolf, Szilágyi József, Gudics Máté és Bánsági Petronella énekelt, akikre a nézők szavazhattak. Ördög Nóra és Till Attila lezárták az eddig beérkezett nézői szavazatokat, mely alapján Gudics Máté és Szilágyi József jutott tovább egyenes ágon. A három versenyzőből a zsűri döntése alapján Tóth Abigél kapott lehetőséget, hogy bizonyítson a következő adásban is.

Így veszélyzónába került Bánsági Petronella és Orbán Rudolf, valamint Baráth Kata és Kiszel Jennifer. A nézők a négy versenyzőre ismét szavazhattak, ami alapján Orbán Rudolf kapott még egy esélyt. A szavazatok alapján Kiszel Jennifer számára már biztosan véget ért a verseny. A zsűri ismét fontos feladatot kapott, ugyanis még egy versenyzőt megmenthetett. Döntésük alapján Bánsági Petronella szerepelhet még a Megasztárban, így Baráth Kata számára is befejeződött a tehetségkutató - foglalja össze a vasárnap esti történéseket az Origo.

Gudics Máté lélegzetelállító pordukciója itt nézhető vissza: