A Megasztár élő adásán csupa tehetséges amatőr előadó mutatta meg képességét, de közülük szemmel láthatóan is kiemelkedő sikert aratott a bicskei Gudics Máté gitáros-énekes. Ezúttal Michael Bolton híres dalával, a When a men loves a woman című szerelmi vallomással felérő világslágerrel vívta ki a zsűri elismerését. Az FMH rövid interjút kért Mátétól, aki a Megasztár-házban lakik a többi versenyzővel, s gőzerővel folyik a felkészítésük a következő adásokra. Közben itthon, Bicskén a családja, a rokonok, barátok kisebb-nagyobb szurkoló csapatokat alakítanak, s közösen nézik a műsort. A közösségi oldalakon ismeretlenek is követik, s ami a legfontosabb, rengetegen szavaznak Mátéra minden lehetséges módon.

Gudics Máté produkciója után a zsűri több tagja is állva tapsolt

Fotó: TV2

Gudics Máté kora és tapasztalata az előnyére válik

– Én vagyok a legidősebb a versenyzők között a magam harmincnégy évével, ami most előnyömre válik, a tapasztalataim segítenek. Rengeteg az újdonság, nem hasonlítható egy koncerthez sem az, amikor egyetlen számra helyezzük a fókuszt, nem lehet hibázni – mondja Gudics Máté. Gyermekkora óta énekel, sok koncerten vett részt szólóénekesként, kísérőzenekarral, ám ezúttal elképesztő erővel mutatta meg egyéniségét akkor is, ha világszerte ismert dalt adott elő a saját interpretációjában.

A Megasztár stábja a lehető legtöbbet igyekszik kihozni az előadókból

– A felkészítés alatt közösen választjuk ki a dalokat, a szerkesztők meghallgatnak engem is, hogy melyiket javaslom, de tény, műsor készül, amit sok százezren néznek majd. Énektanár, tánctanár foglalkozik velünk, kamerapróbák zajlanak háttérrel, fényekkel, táncosokkal. Mindenki segít, a stáb tagjai is törekszenek a lehető legtöbbet kihozni az előadókból és az előadásokból. Én alapból segítőkész vagyok az életben is, most is azt szeretném, ha jól éreznénk magunkat a versenyhelyzet ellenére. Kölcsönös tisztelettel vagyunk egymás iránt, jó tanácsot adok a „gyerekeknek”, akik pályájuk elején állnak – osztja meg a személyes apróságokat Máté az olvasókkal. Ezek elsikkadnak a show látványos elemei mellett, a verseny a lényeg, de az emberi momentumok is részei e nagyszabású „menetnek”. Nem titok, sokaknak nagyon tetszett Máté külső megjelenése, az öltözéke is az élő műsorbeli fellépésén, ezúttal a gitárja nélkül szerepelt a zenész előadó – zakóban, elegánsan, érett férfiként.