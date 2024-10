Fejér megyét töretlenül képviselve jutott el Horváth Lilla a legvégsőkig: a Köllő Babett, Kárpáti Rebeka, Tótpeti Lili és Végh László alkotta szakmai zsűri ugyanis egyeneságon juttatta be a döntőbe a 18 éves bűbájos hölgyet. Ha valaki, ő biztosan tudja milyen érzés egy szépségverseny fináléjában részt venni, hiszen 2022-ben a Miss Hungary szépségverseny tini-királynője, majd egy évre rá az első World TOP Model Hungary győztese lett. A 2024 -es Tündérszépek országos döntőjében pedig nem titkolt célja az volt, hogy megmutassa magát egy újabb rangos viadalon.

Nagyon erős volt az idei mezőny, nehéz dolga volt a Tündérszépek zsűrijének.

Forrás: MW

Ragyogtak a Tündérszépek

Most, hogy véget ért, és lehullt a lepel, hogy ki az ország Tündérszépe, illetve udvarhölgyei, ismét felkerestük Fejér megye legszebb lányát, hogy meséljen nekünk a versenyen gyűjtött tapasztalatairól, élményeiről. Lilla elmondta - bár korona nélkül maradt, nem csügged, örök élmény marad számára ez az időszak.

Horváth Lilla büszke arra, hogy a legjobb 22-be került a Tündérszépeken

Forrás: MW

– Ez a verseny sok pozitív élményt és barátságokat adott nekem, nem mellesleg hihetetlenül élveztem. Jó érzés volt a szebbnél szebb estélyi, sportos, és hétköznapi ruhákban színpadra állni a négy zsűritag és a közönség elé. Ahogy a mondás is tartja „a ruha öltöztet”: A három fordulóból kettőn is a Kinda Budapest csodálatos költeményeit ölthettük magunkra. A kedvenc pillanatom pedig az volt, amikor a színpadról a családtagjaimat láthattam, ahogy eddig, most is sok erőt adtak nekem – mondta. Mint kiderült, szüksége is volt rá, hiszen közvetlenül a döntő előtti éjjel belázasodott de esze ágában sem volt feladni, ott szeretett volna ragyogni a többi Tündérszéppel.

Horváth Lilla: Kitűnő volt, bátran ajánlom a Tündérszépeket azoknak, akik fontolgatják a jelentkezést

Fotó: Molnár Dávid

Kitűnő ajánlólevél

Záró gondolatként megosztotta, hogy büszkén képviselte Fejér megyét, kiváltságnak élte meg a szépségversenyt és bátran ajánlja mindenkinek:

– Nem izgultam ennél a versenynél, csak élvezni szerettem volna a kifutó hangulatát és átadni magamat az egésznek. Bár nem lettem helyezett, de cserébe tapasztalatot, barátokat szereztem, mondhatom, ez is sokat jelent. A szervezés, a helyszín, a háttércsapat, a szervezők figyelmessége – a versenyzők és a vendégek felé – kitűnő volt, bátran ajánlom a Tündérszépeket azoknak, akik fontolgatják a jelentkezést a jövőben. Egy biztos: a holnap a legígéretesebb szó a világon, mert mindig tartogat valamit.