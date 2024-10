A fehérvári álompár kapcsolata nyáron vált hivatalossá, amikor egy Olaszországi nyaralás után több közös fotót is posztolt Szoboszlai Dominik barátnője.

Szoboszlai Dominik barátnője igazán csodás nyaralás képeit osztotta meg

Fotó: Szoboszlai Dominik Instagram

Szoboszlai Dominik barátnője a lánykérés után, amely a Four Seasons Hotel Gresham Palace exkluzív szállodájában történt igen felkapott lett az interneten, több olyan fotó is napvilágot látott, amely biztosan kedves emlék Buzsik Borka számára. Innentől kezdve pedig igen izgalmas feladatok várnak a fiatalokra, hiszen kezdődhet a Szoboszlai-esküvő tervezése. De vajon hol tartja Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka az esküvőjét? Ez bizony még nem publikus, s talán nem is lesz az, mi minden esetre hoztunk néhány Fejér megyei esküvő helyszínt, amely biztosan kedves lehet a fehérvári álompár számára, hiszen mindketten a megyében nőttek fel.

Szoboszlai Dominik barátnője végzős diáklányként is gyönyörű volt már

Fotó: FMH-archív

Íme 5 esküvői helyszín Fejérben!

1. bEAT étterem

Mivel Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka is Székesfehérváron nevelkedett, így kezdjük rögtön egy székesfehérvári esküvő helyszínnel.

Esküvőnk napja életünk egyik legfontosabbika. Élje át ezt a fantasztikus élményt a Beat Étterem felújított, rugalmasan dekorálható Rendezvénytermében, amely Székesfehérvár szívében található. Mi valóra váltjuk álmai esküvőjét a romantika jegyében, gyönyörű, hangulatos belső udvarunkon pedig lehetőség van polgári ceremónia lebonyolítására - így mutatja be magát a bEAT étterem.

2. Bálint Borárium

Fejér megye ékköve a Velencei-tó, ahol a Bálint Borárium remek választás lehet.

A Szerelemvölgy festői környezetbe álmodott és megvalósított Boráriumunkban szeretnénk emlékezetes családi eseményeknek otthont adni. Szeretnénk, ha minden esetben a főszereplők és vendégeik kívánsága szerint történnének a nálunk megvalósuló események, amihez mi mindössze észrevétlen segítőként kívánunk asszisztálni - így mutatja be magát a Bálint Borárium.

3. Károlyi-Kastély Hotel & Restaurant

Álompárhoz méltó esküvő lenne egy kastélyban, szerencsére Fejér megyei kastélyokból nincs hiány, kezdjük rögtön a Fehérvárcsurgón található Károlyi-Kastéllyal.