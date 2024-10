Gyűrű után új autó 2 órája

A lánykérés után, most egy 300 milliós kocsit villantott Szoboszlai +videó

Finoman szólva is zajlik az élet a válogatott futballista körül. Ahogy azt a feol.hu-n is olvashatták Szoboszlai napokban megkérte székesfehérvári barátnője kezét, most pedig nemrég egy 300 milliós luxusautót vásárolt magának.

Szoboszlai Dominik új autója, a Lamborghini Revuelto Forrás: John Keeble / Forrás: Getty Images/Illusztráció

Mint azt a sztárfocista közösségi oldalán szerda este közzétette, eljegyezte Buzsik Borkát. De nem ez volt az egyetlen mérföldkő Szoboszlai Dominik életében az elmúlt napokban. A Bors szerint ugyanis a focistát csütörtökön egy méregdrága autóval videózták le, a Lamborghini új csúcsmodelljével, egy Revueltóval, melynek indulóára 200 millió forintra tehető, de extrákkal ez könnyen elérheti a 250-300 millió forintot is – olvasható a kemma.hu-n, ahogy az is, hogy éppen egy ilyen kocsiban kapták le videóban a focistát is, aki a Gresham-palota előtt mutatta meg új szerzeményét, ahol a hotel előtt beszélgetett valakivel. Talán említenünk sem kell, de a TikTok azonnal felrobbant a videó láttán, amit alább mutatunk. Egyénként nem ő az első válogatott, akit Lamborghinivel kaptak lencsevégre. A korábbi válogatott, és a Debrecen (DVSC) jelenlegi játékosát, Dzsudzsák Balázst nyáron Budapest egyik legelőkelőbb helyén egy százmillió forint értékű sportautóból, egy fekete Lamborghini Urusból látták kiszállni. @ganajturo_ szobolobodobo ♬ som original - eices