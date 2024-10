Fejér legszebb lányát már nem kell senkinek sem bemutatni. Horváth Lilla kisugárzásával már több szépségversenyt is megnyert, idén a Tündérszépek legszebbjei között volt, így nem csoda, ha egyre-másra a legkülönbözőbb szerepekben tűnik fel. Lilla bevallottan szereti az új dolgokat és bátran bújik akár egy videóklip erejéig is csábító vagy éppen egy házisárkány szerepébe, ahogy tette legutóbb is.

Néhány héttel ezelőtt még a Tündérszépek döntőjében tündökölt Horváth Lilla.

Fotó: MW

Mustafa és Ginoka közös dalában a két barátnő – az egyik Lilla – rövid pórázon tartják párjukat, amit a srácok nehezen viselnek, így kiéneklik a gondolataikat ezzel kapcsolatban - dióhéjban a zenei klip története.

A dunaújvárosi szépség, Horváth Lilla élvezte a forgatást.

Fotó: Interjúalany

– Élveztem a szerepet. Igen, más mint, amilyen én vagyok, de már amikor a ruhámba belebújtam és elkezdett forogni a kamera, már akkor teljesen átadtam magamat a karakteremnek. Imádtam az egészet! Szerencsére a nagyközönség és a rajongók visszajelzései is pozitívak, a több mint negyed milliós nézettség pedig önmagáért beszél – mondta izgatottam a 18 éves egykori tini-szépségkirálynő, aki továbbá elárulta, hogy egy kedves ismerőse, Kurucz Benji invitálta a forgatásra, amit egy cseppet sem bán, bármikor igent mondana újra. A szigetszentmiklósi forgatás pedig bár hosszú volt, de nem is sikerülhetett volna jobban. Azt gondolom minden az arcomra van írva! Pozitív társaság, kiváló hangulat és az alkotás érzése felülmúlhatatlan. A végeredmény szerintem fantasztikus lett!