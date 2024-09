A 18 éves újvárosi szépségünknek nem ismeretlen a reflektorfény, a szépség- és a modellversenyek világa. 2022-ben a Miss Hungary szépségverseny tini-királynője lett, majd a rákövetkező évben megnyerte az első World TOP Model Hungary-t is. A Tündérszépek 2024-es országos fináléjában pedig nem titkolt célja, hogy büszkévé tegye szűkebb hazáját. Horváth Lilla igazi energiabomba, aki a nyár folyamán jó pár dolgot kipipálhatott a bakancslistáján. Nyári élményiről és a közelgő Tündérszépek fináléjáról is kérdeztük.

A dunaújvárosi szépség több neves szépségversenyt is megnyert már, szeretne a Tündérszépek döntőjében is méltón képviselni Fejér vármegyét.

Fotó: Bémer Miki

Hol a motoron, wakebordon, vagy éppen a levegőben voltál. Milyen nyárnak írnád le a 2024-est, hiszen nagykorúként ez volt az első?

– Mint mindig, most is próbáltam a maximumot kihozni a nyárból. Mindamellett hogy dolgoztam, szórakozni is volt idő. Ahogy korábban is meséltem a nyakamba vettem a barátnőmmel Európát, klipforgatáson vettem részt, vagy épp sétarepültem exkluzív fotózással egybekötve. Nyárzáróként pedig legutóbb Szlovéniában, a kristálytiszta vizű Soca folyón raftingoltam a családommal, de Olaszországban, a Predil-tó partján is megfordultam.

Horváth Lilla egy igazi energiabomba: nyár végén családjával együtt raftingolt.

Fotó: Interjúalany

Már gondolom vágod a centit, alig néhány nap választ el a Tündérszépek döntőjétől, miközben a közönségszavazás is elindult, így akár még egy díjat besöpörhetsz a szeptember 29-i döntőben. Milyen érzésekkel várod a nagy napot?

– A pörgős nyár után, a sulikezdéssel kissé lelassul a tempó, ami a Tündérszépek verseny előtti formába hozásnak éppen ideális. Az étrendem tele van könnyed fogásokkal, úgy mint csirke, brokkoli, avokádó, bogyós gyümölcsök, de egy lisztkeverékből megfelelően összeállított kenyeret és muffint is sütök fogok és beépítem az étrendembe. Magyarán, a finálé előtti diétát szeptember elsejével elkezdtem. Természetesen a mozgás sem maradhat el, az edzések jót tesznek a testnek és léleknek egyaránt. Bízom a kitartásomban és a segítőimben!

Közönségdíj: elindult a szavazás! Az országos döntőt 2024. szeptember 29-én, vasárnap tartják, a lányok szombaton készülnek fel a végső megmérettetésre. A 22 döntőbe jutott hölgy addig még egyszer versenybe száll egymással az online térben. A szervezők jóvoltából a szakmai zsűri mellett, olvasóinkat is megilleti a koronázás joga: a feol.hu hírportálunk látogatói szeptember 2. és 26. között adhatják le értékeléseiket döntősökre, köztük a megyénket képviselő Horváth Lillára is. Önök dönthetnek tehát a Tündérszépek 2024. közönségdíjasának személyéről! Szavazzon és nyerjen 2 főre szóló wellnessutalványt!

Mire helyezed a hangsúlyt a felkészülésedben?