Újvárosi szépségünknek nem ismeretlen a reflektorfény, ám ezúttal nem a szépség- és modellversenyek okán került a középpontba. Az újvárosi Horváth Lillát sokan sok szerepben láthatták már, de ilyenben még nem igen. Ezúttal egy tejesen más oldalát mutathatta meg. Tündérszépünk ezúttal nem motorra pattant, hanem kisrepülőgépre ült és több száz méter magasban szárnyalt. Élményeiről kérdeztük a csillogószemű hölgyet.

Ha jól láttuk ezúttal a fellegekben jártál. Hogy jött ez az ötlet, minek volt köszönhető a sétarepülés?

– A Miss Hungary Tini királynőjeként meghívást kaptam a Magnus Aircraft vállalattól, akik egyébként a Pécs melletti pogányi reptéren saját fejlesztésű kisrepülőgépek gyártásával foglalkoznak. Ennek köszönhetően sétarepülésen vehettem részt. Mondanom sem kell, hogy nagyon örültem a felkérésnek, régi vágyam volt, hogy próbára tegyem bátorságomat ilyen téren is: Imádtam!

Horváth Lilla újabb dolgot kihúzhatott a bakancslistájáról

Fotó: Kovács Tamás

Milyen érzés volt a magasban? Hogy írnád ezt le?

– Nagyon jó volt repülni! Külön izgalmas volt, hogy egy kétszemélyes géppel ezt még nem tettem soha. Végtelen szabadság a levegőben tartózkodni és óriási adrenalinbomba. Ráadásul, ezekkel a kis gépekkel trükközni is lehet, amibe én is kaptam bepillantást, illetve átvehettem a botkormányt is. Hatalmas élmény volt!

Hol a motoron, vagy wakebordon, legutóbb pedig a repülőn. Ennyire szereted az adrenalint?

– Igen, de még sok dolog van, ami rajta van a bakancslistán. “Egyszer élünk” mottón élem az életem, persze mértékkel!

Természetesen a fotózás sem maradhatott el a repülőtéren a csodálatos gépekkel

Fotó: Kovács Tamás

Visszatérve a kalandodra: volt még valami a sétarepülésen kívül is? Ha jól sejtem ennyivel azért nem úsztad meg!

– Jól sejtetted! Természetesen a képek sem maradhattak el. A sétarepülést egy kellemes hangulatú fotózás előzte meg.

Mi vár rád még a nyáron, hiszen az utolsó hónapra fordultunk?

– Nyaralás, munka és edzések – ezekből pedig jó sok. Sok nyaralás, sok munka és edzések. A Boglári Szüreti fesztiválon is részt fogok venni az elmúlt évekhez hasonlóan, ami különlegesnek ígérkezik, főleg, hogy jubilál és belépő sem lesz. A további tervek pedig maradjanak meglepetések.