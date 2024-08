Rendszeres olvasóinknak nem kell Bérces Zsuzsit különösképpen bemutatni, hiszen a „FitMom" becenévre hallgató fülei édesanya az elmúlt évtized alatt mindig valamilyen különös dologgal került a reflektorfénybe. A negyvenedik életévét taposó edzőt, sok szerepben láthattuk már, korábban volt a Hírlap nap és hónap lánya, de a Gárdonyi Géza Művelődési Házban tartott táncos alkalmaival is már kiérdemelte a figyelmet. Ezúttal nem divatfotózáson, vagy a királyok városában ragyogott, hanem a sokak által kedvelt balatoni fővárosában, Siófokon, méghozzá a Plázs világot rengető deszkáin.

Bérces Zsuzsi bevallottan nagyon izgult, de készen állt megizzasztani a strandolókat

Fotó: ParadEyes Photo / Greksa Hajnalka

A nagy nap

Különleges pillanatnak írta le, amikor a színpadra szólították, ám akkor nem volt idő érzelgésre, hiszen sokan várták, hogy belecsapjon a lecsóba és Borda Zsolt, Kóródiné Varga Krisztina és Nemes Mónika Strong nation edzők segítségével alaposan megizzassza az érdeklődőket.

– Nagyon jól sikerült a fellépés, szerencsére sokan edzettek velünk! Azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legjobban sikerült edzés volt a nap folyamán. Hogy izzasztó volt-e? Az nem kifejezés! Az időjárás kegyes volt hozzánk ezen a napon; jól befűtöttek. A Strong Nation program, amit végigvittünk pedig még rádobott egy lapáttal, patakokba folyt a víz mindenki hátán! Az igen összetett és kihívást jelentő saját testsúlyos interval edzés hozta a formáját, de megküzdöttünk az elemekkel, a zene pedig a ritmust adta – mondta kissé elérzékenyülve a „sportlady", aki elárulta azt is, az év legnagyobb balatoni fitnesz és sport fesztiválján mindenki ott volt, aki számít és hihetetlen jó érzés volt találkozni a neves szakemberekkel. Ahogy fogalmazott, amikor a nagy nevek közül többen odajöttek hozzá köszönni, gratulálni, már annyira izgult a fellépés miatt, hogy már azt sem tudta, hogy hívják, de szerencsére a "versenydrukk" kihozta belőle a legjobbat.

Az öröm pillanatai az edzés végén

Fotó: ParadEyes Photo / Greksa Hajnalka

Hála és köszönet

– Köszönöm a csapatomnak, segítőimnek, hogy velem tartottak ezen a számomra fontos napon. Nélkülük nem sikerült volna ilyen jól! Köszönöm a fotósomnak, aki egyben az unokatestvérem is, hogy velem tartott. Már a rendezvény előtti napon segített kikapcsolni, a Balaton parton lazultunk, vagy éppen a magyar tengerben mártóztunk. Ahogy ti is látjátok, szuper fotókkal sikerült megörökítenie a nagy eseményt. Most néhány nap pihenés következik, aztán rágyúrunk az iskolakezdésre a gárdonyi fitneszóráim mellett, aztán hamarosan nekem is becsöngetnek. Egyrészt Veszprémben folytatom az informatika és a fizika tanítását a gyerekeknek, másrészt magam is továbbképzem magam mérnöktanárnak informatika szakirányon. Nem fogok unatkozni az egyszer biztos!