Mielőtt rátérnék arra, milyen érzés újra itthon lenni, mesélj kérlek az amerikai kalandozásodról? Ezúttal több mint két hónapot voltál kint...

– Dolgozni mentem ki a tengerentúlra. Aki ismer tudja, hogy mennyire szeretem a gyerekeket, így adódott a lehetőség, hogy egy ottalvós gyerektáborban lehessek fotós. Egész nyáron ott voltam! Mondhatni, hogy a fotózás a védjegyem, szeretek a kamera előtt és mögött is állni. Egész nyáron csak öt szabadnapom volt, ami azért elég húzós. Voltak nagyon mély pillanataim, amikor úgy éreztem, hogy fogom magam és hazajövök, de a munkahelyem, a tábori csapat és a gyerekek erőt adtak, ez motivált arra, hogy maradjak kint és élvezzem az ott töltött pillanatokat.

New York az örök szerelem, barátnőjét is meglátogatta

Fotó: Interjúalany

Mik voltak a legmeghatározóbb élményed kint?

– Több is volt szerencsére! A tábor maga Greeleyben volt, Pennsylvania államban, körülbelül kettő órára New Yorktól, ahol a legjobb barátnőm, Alicia lakik. Szerencsére meg tudtam látogatni őt és eltölteni pár napot a szabadidőmben. Ha a tábori élményeim közül ki kéne kiemelnem valamit akkor az Dorney park lenne. Mondanom sem kell, hogy a táborozókkal együtt valamennyi játékot kipróbáltunk a vidámparkban, nagyon jól szórakoztam.

Örömöket és mély pillanatokat is átélt Szick Petra Dóra

Fotó: Interjúalany

Milyen érzés itthon lenni, mi vár rád még a nyár hátralévő részében?

– Nyáron megismerkedtem online egy magyar sráccal, aki tartotta bennem a távolból is a lelket a nehéz napokban. Óriási löketet adott, hogy kibírjam és arra is, hogy várjam a hazaérkezést (a születésnapi kívánsága valóra vált! szerk.) Alighogy kicsomagoltam a bőröndöm pakolhattam be újra, hiszen Rabi Mira barátnőmmel utaztunk Horvátországba. Lassan ez az egy hét is véget ér és kezdődik a munka! Ősszel pedig irány a felcsúti meccs, alig várom hogy oda is kijussak!