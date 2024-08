A kurd származású alkotó már jól ismert figurája a fehérvári művészi életnek. Kitartó munkájával egyre nagyobb sikereket ér el és időről időre megmutatja alkotásait szerte a megyében. Salih Dilán megkeresésünkre elmondta, boldog, hiszen a nyara igencsak eseménydúsra sikeredett, nagyon élvezte, hogy a különböző eseményeken más és más szerepben mutathatta meg magát.

Egy gyönyörű fagylaltrajzot is készített a gyerekek nagy-nagy örömére.

Fotó: Interjúalany

– Közreműködhettem a Szakál Antal képzőművész műveiből rendezett kiállításon a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, ahol Bene Edit, Kissné Lencsés R. Julianna és Mátyus Istvánné Zsuzsa mellett verset szavalhattam, miközben Kocsán István előadóművész zenélt. De ugyanennyire megtisztelő volt, amikor a Krajczáros Alapítvány képzőművész táborában önkéntesként taníthattam a gyerkőcöket rajzolásra és vigyázhattam is rájuk, sőt egy színes fagylaltrajzot is elkészítettem az ott töltött idő alatt – meséli lelkesen a székesfehérvári alkotó, aki szabadidejében szívesen merül el a vidám színek világában: ruhákat tervez és rajzol. Így nem véletlen, hogy szívesen áll modellt is.

Szívesen áll modellt, lenyűgözi ez a világ is.

Fotó: Sáfár Éva

– Régóta dolgozom már együtt Sáfár Éva fotóssal, így ha alkalomadtán felkér, akkor szívesen állok a kamera elé. Ez világ is eszméletlenül izgalmas, a hangulat, amit közvetíteni szeretnénk a képekkel teljesen elvarázsol. Remélem, a jövőben is lesz még rá alkalmam, hogy modellt állhassak – zárta gondolatait Salih Dilán.