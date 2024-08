Mint ismert, az élvonalbeli PAKSI FC labdarúgócsapata történelmében először hivatalos kabalaállattal büszkélkedhet, méghozzá a Halasi-Szentiváni Dió néven törzskönyveztetett, de a szurkolók által Hunornak elnevezett kuvaszkölyökkel.

Már mindenki a szívébe zárta az alsószentiváni kuvaszkölyköt.

Forrás: Paks FC

Rendszerint hatalmas ováció fogadja őt a stadionban, amikor a kezdőrúgás előtt gazdája, Takács Sára körbevezeti őt a gyepen és hangosbemondó bemondja szeretett kabalaállatuk nevét, Hunort, a hazaiak üdvrivalgásban törnek ki. Így volt ez az Újpest ellen megnyert őrületes hajrát hozó mérkőzés előtt is. A híresség gazdája és tenyésztője, az alsószentiváni Takács Sára örömmel számolt be az eddigi tapasztalatokról!

Hunor igazi sztár lett: már Fiola Attilával és kisfiával is fotózkodott.

Fotó: Interjúalany

– Ami nekem sokat jelent – bár ezt Hunor nevében is mondhatom –, hogy eddig amikor az ellenfél szurkolótáborához értünk mindig megtapsolták őt is . vegyük például a legutóbbi hazai meccsünket. Az Újpest elleni találkozó előtt negyed órával indult a hivatalos program, a speaker felkonferált bennünket, majd a hazai szurkoló tábor "Hajrá Paks, hajrá Hunor!" skandálásával vonultunk végig a hazai nézők előtt. Ezután olyan pillanatok következtek, amitől még egy kabala kutyának is megdobog a szíve... Az Újpest fanatikusok elé érve, köszöntésünkre az újpesti tábor hatalmas ovációval és tapssal válaszolt! – nyilatkozta a FEOL-nak, majd elmesélte, hogy Hunor annyira kedvelt a szurkolók körében, hogy már a stadion előtt lépten-nyomon fotózkodnak vele, majd a mérkőzés szünetében aztán kisgyerekekkel, családokkal, az utánpótlás csapat tagjaival, majd a paksi keménymag tagjaival fényképezkednek. Az újpesti izgalmas derbi után pedig a PAKSI FC játékosaihoz csatlakozva vonultak a szurkolótábor elé, illően megköszönve a buzdítást, s együtt ünnepelték meg a győzelmet.

Ma este 19 órakor pedig folytatja európai szereplését a Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében a PAKSI FC, természetesen Hunorral az oldalán!