Magyarország és a mediterrán országok csodálatos tájait fedezte fel barátnőivel. Megfordultak többek között a Velencei-tónál, a keszthelyi Festetics-kastélynál és a csodálatos olasz tengerparton is. A Tündérszépek finalistáját, az újvárosiak szépségkirálynőjét, Horváth Lillát a vakációjáról és természetesen a forgatásról is kérdeztük.

Horváth Lilla (j) szereti a szezonális sportokat, köztük a wakeboardot is. A Velencei-tónál járt testvérével.

Fotó: Interjúalany

Hogy telik a vakáció, láthatóan aktívan, merre jártatok?

– Ez a nyaram felejthetetlen lesz úgy érzem, már eddig is az volt! Nagyon szeretek programozni és menni mindenfelé. Egy nyaralás akkor az igazi, ha történik valami, amit után sokáig lehet emlegetni. Nagyon aktív sportoló vagyok, a szezonális sportokat is kedvelem, úgy mint a wakeboardot, amit természetesen most sem hagyhattam ki. Nagyon szeretem, hiszen ez egy olyan program, ahová barátokkal is lehet menni, vicces, szórakoztató és egyben minőségi kikapcsolódást nyújt. Az elmúlt időszakban mindemellett megfordultam Bécsben, ahol a látványosságok mellett az éjszakai életet is felfedeztük, majd Olaszország következett. Bari városát fedeztük fel a csodálatos tengerpartjával, így az egész napos fürdés, napozás sem maradhatott el. A felsorolásból Horvátországot sem hagyhatom ki, ahol úgyszintén hasonló programokban volt részem, ezzel pihentük ki az utazás fáradalmait és nevettünk rengeteget. Magyarországon belül például Keszthelyet is meglátogattam a barátnőimmel, a Festetics kastélynál képeket is készítettünk, szerintem remekül sikerültek! Úgy érzem, a nyár tartogat még meglepetéseket számomra, alig várom az újabb impulzusokat!

A Tündérszépek döntőséről, Horváth Lilláról lenyűgöző képek készültek a a keszthelyi Festetics-kastélynál.

Fotó: Interjúalany

Melyik volt a kedvenc?

– Nem tudnék egyet kiválasztani, szerintem a legfontosabb a társaság. Ha jó társaságban vagy, ha a legjobb barátaid vesznek körül, akkor lehetsz bárhol! Nem tudnék egyet kiválasztani. Egy biztos, jövőre megismételjük még nagyobb energiákkal

Áruld el kérlek, mi a titkod, hogy ilyen jól nézel ki: nem gondolnám, hogy csak a citromos víz, hisz tudom, az a kedvenced!?

– A pozitív élmények energetizálnak, ami a különböző tényezők összességét jelenti. Hiszen bár körbejártuk Európát, Magyarországot, de figyeltem, hogy mit eszem, vagy iszom. A titok egyszerű, s egyben nagyszerű: egészséges életmód, jó közérzet, sokoldalú fizikai aktivitás, jó minőségű kikapcsolódás és ételek. De ami a legfontosabb, az a boldogság!