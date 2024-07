Zsigmond Lala, Székesfehérvár egyik legkedveltebb és elismert énekese, akinek ismertségéhez nagyon sokat hozzátett a 2013-ban megrendezett Fehérvár Hangja c. tehetségkutató verseny is, ahol a verseny különdíjasa lett. Az eredetileg keszthelyi származású fiatalember 12 éves korában kezdett el érdeklődni az éneklés iránt. Az elmúlt pár évben számtalan alkalommal adott koncertet az ország különböző településein és Székesfehérvár városi programjainak is állandó fellépője. 2015 augusztusában mint énekes csatlakozott a Spencer Hill Magic Band együtteshez, akikkel a mai napig járják az országot, illetve örömmel tesznek eleget a külföldi felkéréseknek is. A korábban megjelent első saját dala, a Szabad Szellem c. dal, a rádiócsatornákon is előszeretettel játszott felvétel lett, amely az interneten és különféle zenei csatornákon is elérhető. A dal szerzői Szabó Zé és Molnár Tamás voltak, ezt követően pedig hasonló siker lett a második szóló dala is a ’’Vigye a szél’’ című felvétel, melynek szerzője ugyancsak Szabó Zé volt.

Lalával készült podcast beszélgetés és interjú egyeztetése nem volt könnyű feladat, hiszen a népszerű énekes egész nyáron saját énekstúdiójában oktatja a fiatal tehetségeket, egyéni órák formájában és csoportos foglalkozások keretében. A stúdióban nem csak énektechnikai oktatás zajlik, hanem a musical világával és kihívásaival is megismerkedhetnek a növendékek. Az énekes elmondása szerint a fiatalok kimondottan fogékonyak erre a stílusra, és élvezettel tanulják a színpadi mozgást és megjelenést ami ennek a zenei világnak fontos elvárásai közé tartozik.

Fotó: Zsigmond Lala

Bár az előadó sok időt tölt a tanítványaival, azért marad idő a nyári koncertekre is, hiszen saját műsorai mellett az országos sikernek örvendő Spencer Hill Magic Band elnevezésű formáció frontembereként is szórakoztatja a közönséget. És bár a két legendás színész filmjeit senkinek nem kell bemutatni, könnyed, szórakoztató és generációk kedvencei, a bennük szereplő dalok nem egyszerűek, mondhatni néha komoly kihívás elé állítják az egyébként remek énekest, aki viszont a legnagyobb örömmel énekli ezeket a dalokat is a formációt kísérő, lelkes közönségnek alkalomról alkalomra. Lalával készült beszélgetésünk meghallgatható a FEOL.hu oldalon, podcast csatornánkon.