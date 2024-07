A zenészeket a Nemzeti Színházban rendezett Versünnep Fesztivál győzteseként egy csapásra szívébe zárta a szakma, meghozva számukra a megérdemelt sikert. Azóta a munka nem állt meg, megjelent legújabb klipjük is. Ebbe a folyamatba tekinthettünk be az énekesnő segítségével.

A Miskolc Város Napja alkalmából rendezett Gálaműsoron is előadták a győztest dalt, amiből klip készült

Forrás: Miskolci Nemzeti Színház

– Gyakorlatilag már a győzelem mámorában megkezdődött a munka, már akkor elhatároztuk, hogy a versenyre megírt mindkét dalhoz készítünk klipet. Meg akartuk mutatni mindazt az érzést és lelki világot, amit ez a két vers és Nándi által elképzelt dallamvilág jelent számunkra. Elsőként a Bájolót készítettük el. Azt gondolom, hogy a végeredmény önmagáért beszél. Igyekeztünk a HangArt Studio-ban készült werk videó mellett – ahol a dal feléneklése megtörtént–, illusztratívan bemutatni a dal karakterét. Hálásak vagyunk Károly Tamásnak a stúdió felvétel elkészítéséért, és Vígh Arnoldnak a mix-mastering munkáért. Nagy boldogság tölt el bennünket, amiért a dalt már több helyre is meghívták, legutóbb például a Miskolci Nemzeti Színház nagyszínpadán is előadhattuk, Miskolc város ünnepén – nyilatkozta Szajkó Anita.

Mindemellett az énekesnő elárulta azt is, hogy a közeljövőben mindenképpen elkészítik a versenyre írt másik szerzemény, Szabó T. Anna: Egy könnyű kaland című versmegzenésítés klip-változatát is, sőt az idei évben több verset is dal formájába öntenek majd.