A kuvasz igazi nemzeti kincs, hungarikum, s mint ilyen, teljes mértékben illeszkedik a kizárólag magyar játékosokat szerepeltető paksi klub filozófiájához, ennek eredményeként jött létre a megállapodás a Magyar Kuvasz Egyesület és sportklub között – mondták a szezonnyitó sajtótájékoztatón, majd szavazást indítottak, ahol a szurkolók választhatták ki a kutya nevét. Rengeteg voks érkezett és végül a Hunor név győzött. A híresség gazdája és tenyésztője, az alsószentiváni Takács Sára is elégedett a névválasztással, véleménye szerint nem is lehetne jobb, ráadásul a kis négylábú kedvenc is hallgat rá, tehát neki is tetszik! Sára elmondta, hogy a bemutató sajtótájékoztató után már az első mérkőzésükön is túl vannak.

Takács Sára és Hunor a Paks FC stadionja előtt.

Fotó: Interjúalany

– Nagyon jó érzés volt ott lenni Hunorral, mindenki vele akart fotózkodni a szurkolók közül. Kicsik és nagyok egyaránt mosolygósan pózoltak mellette. Csodálatos boldogság töltött el, hogy ennyien szeretik és szívükbe zárták. Hamarosan pedig újra jelenésünk lesz. Július 25-én, csütörtökön hazai pályán Konferencia-liga-selejtező mérkőzéssel folytatódik a Paks FC európai szereplésére, amikor már nem csak a nézőtérre, de a pályára is bemegyünk Hunorral. Nagy élmény lesz mindkettőnknek az biztos!