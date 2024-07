Horvát Hella két nap alatt bénult le egy megfázás szövődményeként, és kapta meg a szörnyű diagnózist: Guillain-Barré szindrómája van, ami egy ritkán előforduló bénulást okozó autoimmun betegség. Mindez 2019 nyarán történt és innen kezdte el felépíteni magát. Ma már edz, fest, szobrászkodik, autót vezet, sőt nem rég egy futóversenyen is elindult. Horváth Hella történetét pedig a Richter Főnix Közösségnek köszönhetően egy ország is megismerheti és példát támaszthat mindazoknak, akik a nehéz élethelyzetük miatt azt gondolják, nincs remény. „Csodák már pedig léteznek" – vallja, ha az akarathoz cselekvés is társul.

Bár izomzata még nem regenerálódott teljesen, de a túrázásról nem mond le.

Fotó: Interjúalany

Először is hogy van, tart még a rehabilitáció?

– Az állapotom lassan, de folyamatosan javul. A rehabilitációm önerőből folytatódik, a gyógyulásért újabb edzésformákat és terápiákat keresek. Még szükségem van az általam csak „nyúlcipőnek” hívott járássegítő eszközre, amely megtámasztja a lában és utcán egy mankóra, túrázásnál kettőre, de a kitartásom és elszántságom töretlen.

Ezt örömmel hallom! A közösségi oldalára feltöltött képei arról is árulkodnak, hogy már edz, fest, szobrászkodik, autót vezet, sőt a sukorói Vadmadárkórházban is önkénteskedik is. Milyen hatását érzi még a betegségnek, illetve mire tanította meg ez az időszak?

– Számomra ez a betegség, illetve a gyógyulás folyamata inkább egy önismereti út. Egy nehéz helyzet tudja igazán felszínre hozni, hogy mi lakozik bennünk igazán. Számomra lelkesítő feladat a határaim feszegetése, a lehetetlennek gondolt célok elérése. Ilyen például a túrázás a hegyekben. Leginkább azért, mert az izomzatom még nem regenerálódott teljesen.

Egy újabb “őrült” ötletet valósított meg, rajthoz állt egy futóversenyen.

Fotó: Interjúalany

Legutóbb például egy futóversenyen is részt vett mankó segítségével...

– A futóverseny is egy ilyen lehetetlennek tűnő kihívás volt. A legrövidebb táv 3 kilométer volt, de amikor tudomást szereztem a versenyről, még nem voltam képes ennek megtételére. A felkészülés nagyon nehéz volt, mert nem volt segítségem benne. Bár futni még nem tudok, a távot le akartam sétálni. Nekem kellenek a kihívások! (mosolyog) Azonban a versenyen a szervezők kérleltek, hogy ne induljak el, mert nagyon nehéz a terep. Végül győzött a józan ész, viszont a célon átsétálhattam, érmet is kaptam, hiszen két mankóval ugyan, de képes lettem volna ekkora távolság megtételére! Még az idén el akarom érni, hogy csak egy-egy ilyen megmérettetésen egy mankóra legyen szükségem. Egy edzővel biztosan más lenne ezt a célt biztonságosan elérni, de így is meg fogom csinálni!