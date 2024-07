Kivételes volt ez, azért, mert a szerdai, csütörtöki és pénteki napokon az évről évre megszokotthoz képest – érzésre – talán egy kicsit kevesebben gyűltek össze a nagyszínpados fellépők előtt tombolni. Érthető: kánikula volt, hőségriadóval. Ezért a földutas-murvás fesztiválterületre érkező autósorok is csak este 8 óra után kellett, hogy egymás után hangyamódra araszoljanak céljuk eléréséig. A bejutás ezúttal azonban jóval könnyebb volt, mint a már vasárnap hajnalra datálható kijutás – de erről egy kicsit később.

Sokan kíváncsiak voltak Korda György és Balázs Klári fellépésére is az EFOTT-on

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Azt, hogy a szombati kétségkívül erős napra sikeredett, az embertömeg is jól mutatta tehát. Soroljuk a neveket: Dzsúdló, Halott Pénz, Margaret Island, 30Y, Korda György és Balázs Klári, Irie Maffia, Fish!, AWS, no és a továbbra is hatalmas népszerűségnek örvendő Azahriah. Ők mind Sukoróra érkeztek, hogy azt a bizonyos nagyérdeműt szórakoztathassák.

Már Dzsudló koncertjén óriási volt a tömeg, miközben a lemenő nap sugara gyönyörű narancssárgára festette az eget

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

Mint ugyanezen a napon egy hatalmas technoparti keretében a Kozmix frontembere, Lányi Lala fogalmazott: a közös magasfokú zsírégetés iskolapéldáját tapasztalhatták meg itt az előadók a közönségnek köszönhetően. Azahriah esetében még a fotósárokba jutásnál is az Az éhezők viadala című filmben érezhettük magunkat, annyian voltak kíváncsiak az énekes-dalszerzőre. Az Irie Maffián hajnalban a biztonsági őrök is látványosan jobbra-balra lépegettek – nem türelmetlenül: jól érezve magukat! A zenekar énekese, Kéri András pedig kijelentette: mivel ez volt a héten az utolsó koncertjük, ezért ők is "eleresztik a hajukat", így egy Hajnali körre meg bárki találkozhatott velük.