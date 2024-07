Aurevoir. Nem, ne higgyék azt, hogy ennyivel le is zárjuk az élmények felidézését az utolsó előtti napról. Csupán megemlítjük, hogy van egy Aurevoir. nevű zenekar, amely a tűző napsütés és a porfelhőtől mámoros hőség ellenére is hatalmas bulit csapott már viszonylag korán, fél 7 és fél 8 között, a főbejárat melletti HSUP nagyszínpadon. Aki nem ismerte őket, egy – na jó, valóban több – pillanatra ugyancsak megállt, hogy elismerő fejbiccentések mellett hallgassa és nézze, mit művelnek a zsámbéki férfiak magukkal és közönségükkel. A válasz: csupa jót, hiszen még a hátsó sorokban is önfeledt táncra keltek többen!

Majka és az ominózus törölköző az EFOTT-on

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Aztán persze a jól ismert előadók is hasonló érzelmeket, érzéseket váltottak ki a bulizókból. Az olyan neveket, mint a Follow the Flow, ByeAlex és a Slepp, a Punnany Massif, a Honeybeast, Bruno X Spacc, a Kiscsillag vagy Majka, természetesen szinte senkinek nem kell bemutatni. Sztorizgassunk inkább a fesztivál másik mozgatórugóiról: az emberekről!

Amikor a lelkes közönség tagjait fotósként pásztázzuk, akarva-akaratlanul látjuk a jó, különleges, szép pillanatokat, és óhatatlanul felvesszük egy-két emberrel a szemkontaktust. Vannak, akik így jelzik: benne vannak abban, hogy róluk fotók készüljenek. Mi pedig egy mosoly kíséretében élünk is a lehetőséggel. Aztán akad, hogy fordul a kocka, például a fotóst kezdik el mobillal fotózni és felajánlják, hogy átküldik neki a képet. (Ezúton is üzenem, hogy köszönöm, név és cím a szerkesztőségben, ahova a felvétel érkezhet.) De ezen a napon egy hobbi természetfotóssal is megismerkedtünk. Noha a bemutatkozás elmaradt, az kiderült: a férfi akár három órát is eltölt a természetben, hogy lencsevégre kapjon egy-egy állatot. – Mennyire volt sikeres a legutóbbi ilyen projekt? – érdeklődöm. – Áh, még az eső sem esett! – hangzik a csalódottnak tűnő, de a természetfotózás miatti rajongásnak köszönhetően továbbra is csillogó szemű válasz.