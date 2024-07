Természetesen a produkcióról videó is készült, amit el is hoztunk olvasóinknak, egy édesanya bocsátotta rendelkezésünkre. A vastaps pedig nem maradhatott el, Bánhegyi Adrienn varázsolt. A felvételen egy elképesztő csárdást jár ugrálókötelezés közben és egy kis extra: előkerült a focilabda is!

Bánhegyi Adrienn (b) és testvére Kata (elöl) a Jumpplus World csapatával.

Fotó: Jumpplus World

A bajnokság küzdelmei egész héten tartanak, természetesen a kontinensviadal végén egy hosszabb értékelést is olvashatnak a magyar ugrócsillaggal. A várakozásiról itt írtunk!