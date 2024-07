A magyar ugrócsillag, aki testvérével, Bánhegyi Katával és csapatával az év nagyobb részében a világot járja, a napokban hazatért és minden erejével azon van, hogy Magyarországot egyéniben címhez segítse, sőt feltett szándéka világrekordot is felállítani. Bánhegyi Adriennel beszélgettünk még a nagy torna előtt, akitől megtudtuk, bár a Kötélugró Európa-bajnokság már vasárnap elindul, a hivatalos megnyitót július 15-én tartják a Dobó téren.

Először is hogy vagy, milyen érzés a világot járva újra hazai levegőt szívni?

– Ebben az évben kicsit változtattunk és az eddigi arány megfordult. Mostanában többet vagyunk itthon, és csak rövidebb ideig dolgozunk külföldön. Magától értetődően mindig érdekes új helyeket, kultúrákat felfedezni, de hazajönni is ugyanolyan jó!

Már gondolom vágod a centit, alig néhány nap és indul az Eb, mivel fognak telni az utolsó napok, hogyan készülsz?

– Az utolsó pár hetet kisebb sérülések nehezítették, de remélhetőleg a következő napokban sikerül visszazökkeni a rendes kerékvágásba és jöhet a verseny! Természetesen ilyenkor van egy kis izgalom, várakozás, hogy minden jól kijöjjön, de persze ha nem sikerül, akkor is nagyon jó lesz újra látni a versenytársakat, Eger gyönyörű városáról nem is beszélve. Csodálatos helyszíne lesz a tornának.

„Szeretnék egy jót versenyezni még egyszer itthon és élvezni a nemzetközi ugróköteles közösséget" – mondta Bánhegyi Adrienn a céljairól

Fotó: Jumpplus World

Hazai környezet, mit jelent ez egy sportoló életében? Volt már benne részed?

– Mindig nagy motiváció itthon versenyezni, talán ez alkalommal ez az egyik legnagyobb húzóerő. Volt már rá példa, körülbelül 20 évvel ezelőtt, hogy itthon volt az Eb, de ez most más. Nyilván azóta öregebb lettem, s bölcsebb is talán – Halász Judit híres dalának sorát némi átírattam idézzem, pont ide illik. Akkor nem ugyanezek az érzések vezényeltek. Most inkább a sportág szeretete és az itthoni környezet motivál, 20 évvel ezelőtt inkább a kiemelkedő teljesítmény, a kemény edzések és a rekordok érdekeltek. Alig várom, hogy elkezdődjön!

Három számban is elindulsz: kétköteles gyorsaságiban, kétköteles show gyakorlatban és triplázásban. Milyen reményekkel várod a több napos tornát, mennyire lesz feszes a beosztás szempontjából?